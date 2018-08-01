"Банальный подход". Крымский политолог об "иске" Порошенко к России

Украинский лидер Петр Порошенко планирует предъявить России иск "за нанесенный ущерб в Донбассе". Политолог, зампредседателя ОП Крыма Александр Форманчук в эфире радио Sputnik отметил, что русофобия стала господствующей идеологией на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко планирует выдвинуть против России иск "за нанесенный ущерб в Донбассе".

По его словам, Киев больше не должен ждать "ни минуты" и должен сформулировать "консолидированные претензии" к России.

"Обратился к Кабинету министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что появление такого органа предусматривается принятым в январе законом о реинтеграции Донбасса.

Политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук в эфире радио Sputnik напомнил, что на Украине на следующий год запланированы президентские выборы. По его мнению, Порошенко уже начал свою предвыборную кампанию и пытается построить ее на русофобии.

"Петр Алексеевич (Порошенко) начинает свою предвыборную кампанию. И ничего нового не придумал, как придерживаться банального подхода в плане мобилизации голосов за счет нагнетания русофобии. Ну что ж, Петр Алексеевич приближает свой "судный час", потому что рано или поздно история свое слово скажет. Пусть сначала он докажет то, что Россия является "агрессором" по отношению к Украине с точки зрения событий на юго-востоке. Это миф, который сегодня, к сожалению, упрямо внедряется в массовое сознание украинцев, как средство консолидации нации, как средство рождения политической нации. Но они не задумываются о том, что таким образом не столько консолидируют нацию, сколько накапливают взрывной эффект, который рано или поздно разнесет всю эту пирамиду, построенную на русофобии. Но пока с сожалением приходится признавать, что сегодня на Украине это является господствующей идеологией. И Порошенко пытается ее упрямо закреплять в своей предвыборной кампании", – сказал Александр Форманчук.

Ранее Киев обратился в ряд международных судебных инстанций, в частности в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН, с исками против России. В своих жалобах Украина требует возместить ущерб за потерянное имущество в Крыму, ответственности за якобы нарушение прав человека на полуострове и в Донбассе.

Кроме того, ряд исков, поданных Киевом в Стокгольмский арбитраж, касались газовых контрактов между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом".

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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