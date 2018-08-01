"Имитация заботы". Эксперт о позиции Киева по "Северному потоку-2"

В "Нафтогазе" назвали "факторы", которые могут остановить реализацию проекта "Северный поток-2". Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в эфире радио Sputnik рассказал, чего на самом деле боится Киев.

Коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко рассказал о том, что может остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

"Это американские санкции или позиция датской стороны. Последняя может отсрочить, а в дальнейшем и усугубить ситуацию с "Северным потоком-2". Американские санкции – это важный фактор. Важным фактором является и позиция немецкой стороны, которая в последнее время эволюционирует", – заявил Витренко в интервью DW

По его мнению, немецкие политики должны понять, что "Северный поток-2" "реально опасен как для Германии, так и для всей Европы".

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что, выступая против данного проекта, Киев лишь имитирует заботу о собственном населении, которое может пострадать в случае прекращения транзита российского газа через Украину.

"Киев не может никак успокоиться, потому что когда будут построены "Северный поток-2" и "Турецкий поток", объем транзита через Украину очень сильно сократится. Соответственно, они потеряют очень много денег. Более того, их (украинская – ред.) газотранспортная система построена не только для транзита, но и для обеспечения собственных потребителей. А поскольку придется закрывать почти три четверти транзитных мощностей, то придется отключать и своих потребителей, которые "привязаны" к этим трубам, либо устанавливать какие-то новые трубы, перемычки, что стоит дорого, и они, естественно, этого боятся. Вот и приходится имитировать перед своими гражданами заботу о них – что они (киевские власти – ред.), мол, борцы. И будут имитировать это до последнего. Им просто ничего другого не остается", – сказал Сергей Правосудов.

При этом он высказал уверенность, что Киеву не удастся помешать реализации российских газовых проектов.

"Вопрос в том, что, скорее всего, ничего у них не получится. Потому что гораздо более серьезные игроки заинтересованы в том, чтобы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" были реализованы. Поэтому они так и закончат имитацией. А потом будут, естественно, клеймить Москву, европейские компании, которые пошли на реализацию этих проектов вместе с Россией, Турцию за "Турецкий поток"… То есть врагов будет много. Они сейчас-то всех ненавидят, а тут поводов для ненависти будет еще больше. Поэтому ожидать, что они (украинские власти – ред.) успокоятся – просто смешно. Они так и будут делать такие заявления каждый день", – заключил эксперт.

Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

Против "Северного потока-2" выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта: их лидеры уверены, что он политический.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, со своей стороны, также неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий. Однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.

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