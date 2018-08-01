Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве с 24 августа по 2 сентября. В столице ждут более 1500 участников. Чем они собираются удивить зрителей в этом году, в интервью радио Sputnik рассказал руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов.

Шагом вальс: "Спасская башня" встречает военных музыкантов Your browser does not support HTML5 audio

В этом году международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" будет проходить в Москве уже в одиннадцатый раз. С 24 августа по 2 сентября на Красной площади состоятся выступления лучших военных оркестров со всего мира. В этом году, как ожидается, в российскую столицу приедут более 1500 участников. В интервью радио Sputnik руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов рассказал о подготовке к масштабному мероприятию, сюрпризах и новинках, которые ждут зрителей во время проведения фестиваля "Спасская башня".

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня".

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