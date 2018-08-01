Эксперт: Facebook должен будет "пройти по лезвию бритвы"

В США потребовали от Facebook отчета после недавнего удаления фейковых аккаунтов. Эксперт в области безопасности Александр Власов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что компания оказалась в непростом положении.

Лидер демократов в палате представителей США Нэнси Пелоси требует от компании Facebook провести брифинг для конгрессменов в связи с последними удалениями фейковых аккаунтов в соцсети.

"Facebook должен незамедлительно провести членам конгресса всеобъемлющий брифинг. Их последнее заявление подтверждает уже давно сделанные выводы разведсообществом США и экспертами по национальной безопасности, что Россия активно использует соцсети в скоординированных усилиях для того, чтобы поселить разногласия между американским народом и подорвать нашу демократию", – говорится в опубликованном заявлении Пелоси.

Она подчеркнула, что, несмотря заявления президента США Дональда Трампа, "угроза выборам (США) и безопасности демократии остается реальной".

Пелоси заявила также, что необходимо призвать Россию к ответственности "за атаки".

Ранее компания Facebook опубликовала заявление, из которого следует, что более 30 страниц и аккаунтов в социальных сетях Facebook и Instagram были удалены в рамках борьбы с распространением недостоверной информации. О том, какие именно страницы и аккаунты были удалены, не сообщается.

Эксперт в области безопасности Александр Власов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Facebook в данном случае оказался в достаточно сложной ситуации.

"Здесь нужно разделить два вопроса. Первый – "шизофренический", чисто политиканский: "вот делается то-то, а мы не делаем то-то". Об этом уже многие писали. Даже американский президент сказал, что это полная "шизофрения", и что на это не надо обращать внимания, это просто "охота на ведьм". Теперь второй вопрос – что может предоставить Facebook, а что не может предоставить. В Америке достаточно жесткие законы как со стороны открытости компании обществу, так и со стороны защиты персональных данных, приватности и т.д. Поэтому Facebook должен будет "пройти по лезвию бритвы", что называется: с одной стороны – предоставить необходимые данные, которые требуют лица, ведущие расследование, а с другой – не нарушить тайну приватности. И вот как он это сделает – это самая большая загадка", – сказал Александр Власов.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах в США через соцсети, но не предоставили доказательств. В частности, обвинения касались Агентства по изучению интернета (Internet Research Agency, IRA) из Санкт-Петербурга.

Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Наличие такого "сговора" опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.

В апреле основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о блокировании более 270 страниц и аккаунтов, которые находились под управлением Агентства по изучению интернета. Цукерберг добавил, что некоторые заблокированные страницы принадлежали "российским новостным организациям", которые, по мнению Facebook, контролировались IRA.

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