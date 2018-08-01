Климатолог рассказал о проблемах, которые несет с собой жара

Австралийские ученые предсказали рост уровня смертности от жары в тропических и субтропических регионах к концу века почти в пять раз. Этот прогноз прокомментировал в эфире радио Sputnik начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

К 2080 году уровень смертности от жары в тропических и субтропических регионах возрастет почти в пять раз. К такому выводу пришли ученые из Университета Монаша в Мельбурне, Австралия. С их выводами можно ознакомиться на портале EurekAlert!.

В ходе исследования учитывались прогнозируемое количество выбросов парниковых газов, способность человека адаптироваться к меняющимся погодным условиям, а также плотность населения.

Так, согласно самому пессимистическому сценарию, в австралийских городах Брисбен, Сидней и Мельбурн смертность от погодных бедствий, которые станут более частыми, возрастет на 471 процент по сравнению с 1971-2010 годами. Число жертв заметно возрастет в Индии, Греции, Японии и Канаде. Ситуация будет усугубляться такими сопутствующими природными катастрофами, как пожары и засуха.

Специалисты подчеркнули важность выполнения условий Парижского соглашения по климату – сократить выбросы парниковых газов к 2050 году, переориентировав экономики на природосберегающие технологии.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в эфире радио Sputnik рассказал, что повышение среднегодовых температур на планете угрожает не только здоровью людей в тропических и субтропических зонах.

"Есть много климатических моделей на 50 лет вперед, на 100 лет, разработанных авторитетными во всем мире климатическими центрами. Если брать те модели, которые исходят из того, что все останется как сейчас, то есть будет прежними темпами расти парниковый эффект и будут дальше сокращаться площади, занятые растительностью, то картина предстает перед нами довольно тревожная. В том числе на перспективу через 50 лет эти модели дают повышение уровня Мирового океана до метра, что приведет к огромной волне миграции, поскольку около 70% населения в мире живет не внутри континентов, а в прибрежных зонах", – сказал Юрий Варакин.

По его словам, с повышением температур связана и другая проблема, которая уже сейчас становится мировой проблемой номер один.

"Прогнозируется обострение и так уже ясно обозначившейся нехватки пресной, в том числе пригодной для питья воды. Именно это сейчас становится мировой проблемой номер один, поскольку нехватка пресной воды уже ощущается в очень многих районах мира. Это связано как с климатическими факторами – продолжающимся опустыниванием, сокращением площадей, занятых растительностью – так и с факторами антропогенными: ростом населения, развитием тех секторов промышленности, которые потребляют воду в больших количествах. Все это начинает оказывать влияние и на политику: водная проблема обостряет арабо-израильские отношения, отношения Турции и Ирака, отношения между странами Центральной Азии", – отметил Юрий Варакин.

Он указал, что влияние опустынивания начинает ощущаться не только в тропических районах.

"Прежде всего, конечно, это может очень остро коснуться ряда районов, прежде всего, преимущественно пустынных зон Северной Африки, Среднего Востока, зоны Персидского залива, где вдобавок за последние пять лет зарегистрированы многочисленные летние температурные рекорды. Уже сейчас мы это начинаем чувствовать на себе: мы были свидетелями того, что песок от песчаных бурь в Сахаре, в Ливийской, в Египетской пустынях долетает уже не только до Южной Европы, но и до нашей страны, до субъектов Южного федерального округа, Нижней Волги. Температурные рекорды фиксируются и в других странах – например, в Японии в этом году стоит аномально жаркое лето и уже более 150 человек умерли от тепловых ударов. Все эти факторы входят в комплекс причин, которые могут повлиять на рост смертности – и уже влияют", – сказал Юрий Варакин.

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