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Эксперт: такого, как в Армении, на постсоветском пространстве еще не было

(обновлено: 13:03 01.08.2018)
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© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанкСторонники Никола Пашиняна радуются его избранию на пост премьер-министра Армении. 8 мая 2018Сторонники Никола Пашиняна радуются его избранию на пост премьер-министра Армении. 8 мая 2018
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что ситуация в Армении "пойдет по конструктивному пути". Эксперт Николай Силаев в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, какие аспекты событий в Армении могут вызывать озабоченность.

События в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования политических предшественников, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя дело о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. 

Москва как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности Армении, подчеркнул министр.

"Поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения", – сказал он.

Глава МИД выразил надежду, что ситуация "все-таки пойдет по конструктивному пути".

Суд в Ереване арестовал в минувшую пятницу экс-президента Роберта Кочаряна по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, сообщил журналистам его адвокат. В минувший четверг Специальная следственная служба предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Сам Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.  

Участники митинга сторонников лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване. 1 мая 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Эксперт: в Армении есть понимание, что Россия – гарант безопасности
Также ранее сообщалось, что предъявлено обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Хачатуров заявил, что не признает свою вину.  

В феврале 2008 года сторонники Левона Тер-Петросяна не признали объявленных итогов президентских выборов и начали круглосуточный митинг в центре Еревана. Утром 1 марта 2008 года внутренние войска и спецподразделения разогнали митинг. Жертвами столкновений стали восемь демонстрантов и двое служащих внутренних войск. 

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию. 

"Российские официальные лица избегали каких-либо официальных комментариев, когда в Армении менялась власть в апреле-мае этого года. Как мне кажется, заявление Лаврова свидетельствует об озабоченности Москвы двумя обстоятельствами. Первое: то, в какой форме было исполнено властями Армении уголовное преследование генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, может повредить имиджу этой организации и в целом российско-армянскому сотрудничеству в сфере безопасности. Власти Армении выдвинули ему уголовное обвинение, не проводя никаких процедур, связанных с заменой генсекретаря ОДКБ. Тем самым фактически наносится удар по сотрудничеству Армении с ОДКБ, это очень странный шаг", – сказал Николай Силаев.   

Вторым вызывающим озабоченность обстоятельством он считает ситуацию, сложившуюся вокруг экс-президента Роберта Кочаряна. 

"Обвинение, выдвинутое Кочаряну, рискует поставить под сомнение легитимность властей Армении, начиная с 2008 года. Некоторые из наблюдателей в Армении предлагают говорить даже о нелегитимности властей республики, начиная с момента прихода к власти Роберта Кочаряна, то есть с 1998 года. Но если в результате уголовных разбирательств Армения придет к тому, что ею на протяжении 20 лет правили люди, которые не имели на это права, то это поставит под вопрос легитимность всех без исключения решений, принятых за 20 лет. Включая, разумеется, и решения, связанные с внешней политикой страны. Кажется, таких масштабных попыток пересмотра наследия предшественников не предпринимал еще никто на постсоветском пространстве", – отметил Николай Силаев. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем!  

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