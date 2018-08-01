"Сами придумали версию, сами ее гнут". Политолог о развитии дела Скрипалей

Сотрудники британских спецслужб в защитных костюмах у жилого дома в Солсбери в связи с расследованием отравления людей в Эймсбери. 6 июля 2018

Сотрудники британских спецслужб в защитных костюмах у жилого дома в Солсбери в связи с расследованием отравления людей в Эймсбери. 6 июля 2018

Кремация отравленной в Эймсбери британки подтверждает, что власти продолжают уничтожать улики, связанные с "делом Скрипалей", считают в посольстве РФ в Великобритании. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов.

Кремация отравленной в Эймсбери британки Дон Стерджес подтверждает, что британские власти продолжают уничтожать улики, связанные с "делом Скрипалей", заявил РИА Новости источник в посольстве РФ в Великобритании.

"Поспешное кремирование Стерджес исключает любую возможность дальнейших следственных действий в случае, если, допустим, возникнут новые обстоятельства дела, которые потребуют повторного анализа или перепроверки первичных данных о причинах смерти британской гражданки. Это не может не вызывать беспокойства, поскольку британские власти продолжают сохранять активную линию на уничтожение любых важных вещественных доказательств, так или иначе связываемых ими же самими с отравлением семьи Скрипалей в Солсбери", – заявил источник.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что пострадавшие от отравления в марте в городе Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Лондон обвиняет власти РФ в отравлении Скрипалей, Москва это категорически отрицает.

Один из пострадавших в Эймсбери – 45-летний Чарли Роули позже пришел в сознание в больнице. Вторая пострадавшая – 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери и была кремирована 30 июля.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Все нестыковки, которые имеются в "деле Скрипалей", с самого начала наводили на мысль, что там многое нечисто. Например, именно такая была реакция на сообщения о том, что домашние животные Скрипалей были кремированы, причем без объяснений, зачем это нужно было делать. Поэтому придуманную версию о причастности России британским властям пришлось хоть чем-то подкреплять и появилось дело об отравлении в Эймсбери. Но опять там одни нестыковки, сведения о расследовании – очень туманные. И складывается впечатление, что кремация тела этой несчастной женщины (Дон Стерджес – ред.) произведена именно затем, чтобы какое-то повторное расследование обстоятельств ее смерти стало невозможным. То есть очень похоже на то, что со стороны британских властей здесь проявляется цинизм во всей красе – сами придумали версию, сами будут ее теперь вовсю "гнуть": дескать, это все Россия, Россия, Россия… Хоть доказательств этого и нет. Зато теперь нет и доказательств обратного", – сказал Юрий Светов.

Британское министерство экологии ранее сообщало, что две морские свинки погибли от жажды в оцепленном полицией доме Сергея Скрипаля, их останки были уничтожены. По данным британских властей, один из котов Скрипаля был найден в стрессовом состоянии, поэтому его также пришлось усыпить.

Как ранее заявлял представитель посольства РФ в Лондоне, складывается впечатление, что тела домашних животных Скрипаля могли быть уничтожены как "неудобные улики".