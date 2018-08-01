Военный летчик назвал возможные причины аварии самолета в Мексике

В Мексике создана комиссия для расследования причин аварии самолета в аэропорту города Дуранго. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов в эфире радио Sputnik прокомментировал этот инцидент.

Власти Мексики создали комиссию для расследования причин аварии самолета компании Aeromexico в аэропорту города Дуранго, сообщило министерство связи и транспорта латиноамериканской страны.

"В работе комиссии примут участие представители главного управления гражданской авиации, профессиональных объединений отрасли, а также представители производителя самолета – компании Embraer", – говорится в коммюнике ведомства.

Техническую помощь в расследовании окажет также Национальный совет по безопасности на транспорте США.

Министерство официально подтвердило, что на борту самолета находились 97 пассажиров и четыре члена экипажа. Погибших нет, но десяткам человек потребовалась медицинская помощь.

Самолет Embraer 190, находившийся в эксплуатации примерно 10 лет, потерпел аварию в аэропорту города Дуранго, направляясь в Мехико. Из-за бури и сильного ветра взлет самолета был затруднен, экипаж попытался остановить взлет, самолет тут же сел и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Большая часть пассажиров и члены экипажа, несмотря на возникший пожар, смогли самостоятельно покинуть судно.

Губернатор штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро на пресс-конференции уже высказал мнение, что причиной аварии стал резкий порыв ветра, помешавший взлету.

Заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов в эфире радио Sputnik назвал самые распространенные причины аварий в условиях, сходными с теми, что были в аэропорту Дуранго.

"Первое, что приходит на ум – отказ техники. Погодные условия, конечно, тоже могли здесь сыграть какую-то роль, но, на первый взгляд, вряд ли основную, поскольку видимость была достаточно хорошая. А недостаточная видимость, например, из-за сильного тумана или сильных осадков – это основной фактор, который может помешать пилоту определить положение самолета. Если не было бы видимости, то можно было бы выдвигать в качестве основной версии то, что погодные условия сыграли ключевую роль. Но таких данных нет и, значит, летчик видел горизонт, мог ориентироваться в пространстве. Но в целом пока еще мало информации, сказать что-то точно очень трудно, подождем дополнительной информации", – сказал Владимир Попов.

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