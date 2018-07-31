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Политолог: Киев семимильными шагами идет к "демонтажу" Украины

(обновлено: 20:09 31.07.2018)
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© РИА Новости / Сергей ТышковецАкция протеста Наш язык - наша свобода. Архивное фотоАкция протеста Наш язык - наша свобода. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Тышковец
В Николаевской области суд отменил решение о региональном статусе русского языка. Замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в эфире радио Sputnik высказала мнение, что языковая политика Киева делает все более неотвратимым распад Украины.

Суд Николаевской области признал недействительным решение областного совета от 2012 года о региональном статусе русского языка, сообщила во вторник прокуратура региона на своем сайте.

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© РИА Новости / Стрингер
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По данным прокуратуры, решение о региональном статусе русского языка областной совет принял в 2012 году в рамках реализации закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в Николаевской области. Согласно решению, в Николаевской области, наряду с украинским языком как государственным, русский язык действует как региональный.

"Иск прокуратуры о признании недействительным решения областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального удовлетворен", – говорится в сообщении.

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КС Украины в конце февраля признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального. С того же дня закон считается утратившим силу. В суде пояснили, что такое решение в отношении закона было принято из-за нарушений процедуры его рассмотрения и принятия. Позднее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Николаевский областной совет не смог отменить свое решение от 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального.

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© РИА Новости / Григорий Василенко
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"Поскольку областным советом самостоятельно не принимались меры к приведению решения в соответствие с действующим законодательством, первый заместитель прокурора области обратился в суд с иском о признании недействительным решения областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального. Суд согласился с доводами прокурора, признав противоправным и недействительным решение Николаевского областного совета", – говорится в сообщении прокуратуры.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik не исключила, что решение Николаевского суда вызовет недовольство русскоязычного населения.

"Похоже, что Киев добивается полного "демонтажа" Украины и начала парада суверенитетов. Он к этому идет семимильными шагами, и каждый новый его шаг поражает своей нерациональностью и нелогичностью. И, к сожалению, приходится констатировать, что никакого просвета здесь нет. Потому что пытаться запрещать русский язык на территории, где значительная часть населения, по сути, русскоязычное, это просто глупость, нелепость, это, собственно говоря, то, против чего восстал Донбасс", – сказала Наталья Макеева.

При этом она отметила, что в подобной ситуации оказались не только русскоговорящие граждане Украины.

"Я думаю, что распад Украины на самом деле не за горами, потому что ровно в такой же ситуации оказались и венгры, и румыны, оказались поляки, проживающие в огромном количестве на территории Украины. Такое ощущение, что в суде Николаевской области сидят люди, которые спят и видят, когда страна начнет разваливаться. Но мирно такие процессы, к сожалению, проходят крайне редко. И в ближайшее время, я не исключаю, что мы будем наблюдать распад этой территории, появление на карте новых государств, новых квазигосударств и присоединение некоторых ее фрагментов к соседним странам. Такие явления, как решение Николаевского суда, просто делают эти процессы все более и более неотвратимыми", – заключила политолог.

На Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.

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