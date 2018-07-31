РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: США без РД-180 проживут, но с ними NASA и Пентагону спокойнее

(обновлено: 18:17 31.07.2018)
0940
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРоссийские ракетные двигатели РД-180, изготовленные по заказу США на НПО ЭнергомашРоссийские ракетные двигатели РД-180, изготовленные по заказу США на НПО Энергомаш
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В США сертифицировали двигатели РД-180 для пилотируемых полетов. Эксперт в области космонавтики Виталий Егоров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что, несмотря на создаваемые аналоги, спрос на российские двигатели у американцев не исчезнет.

NASA и ВВС США сертифицировали российские ракетные двигатели РД-180 для полетов американских астронавтов в космос, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

В прошлом году комиссия из представителей обоих ведомств провела на НПО в Химках аудит. Эксперты проверяли соответствие технологических процессов и системы менеджмента качества американским требованиям.

Камера сгорания ракетного двигателя РД-180
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
Эксперт прокомментировал закупку США двигателей РД-180
"Выдано заключение, что наша система обеспечивает выполнение требований для проведения пилотируемых миссий", – рассказал Арбузов.

Ранее во вторник стало известно, что НПО "Энергомаш" и United Launch Alliance (ULA) подписали контракт на поставку в США новой партии РД-180.

После прекращения эксплуатации космических шаттлов США потеряли независимый доступ в космос. Сейчас американские астронавты летают на орбиту на российских "Союзах", а частные компании разрабатывают сразу несколько пилотируемых кораблей.

Так, Boeing создает многоразовый корабль Starliner (CST-100 – Crew Space Transportation). Предполагается, что запускать его можно будет с помощью разных ракет, в частности с помощью Atlas 5.

Российские РД-180 работают на первой ступени этой ракеты. Первый полет Atlas 5 с кораблем Starliner и экипажем на борту должен состояться в феврале 2019 года, а на ноябрь нынешнего года назначен тестовый беспилотный старт.

Эксперт в области космонавтики Виталий Егоров в эфире радио Sputnik отметил, что интерес американцев к российским двигателям вполне оправдан.

"Российские двигатели РД-180, пожалуй, одни из самых надежных в мире. Уже было более 70 пусков, и лишь один раз был частичный сбой, это даже аварией не назвать. Ни одна ракета не была потеряна по их вине. Так что они должны и, наверное, будут летать еще долго. Другое дело, что у нас сейчас непростые отношения с Америкой, и использовать российские двигатели немного странно для Пентагона и NASA. И у них, в принципе уже даже есть замена – ракета Falcon 9 (с двигателем американского производства – ред.), которой пользуется NASA, и Пентагон начинает понемногу пользоваться", – сказал Виталий Егоров.

По его мнению, спрос в США на российские двигатели сохранится надолго. 

"Здесь, например, NASA разделяет риски и по традиции космонавтики старается добиться резервирования – чтобы не полагаться на одного поставщика, ищет другие возможности или поддерживает их, если они уже есть. Соответственно, как бы хороши не были Falcon 9, ни NASA, ни Пентагон никогда не откажутся от того, чтобы использовать другие двигатели и другие ракеты от других производителей. Таким образом, потребности в российских двигателях у американской космонавтики еще будут, и спрос еще будет. То есть, в принципе, американцы без российских двигателей проживут, но с ними жизнь у NASA и Пентагона спокойнее", – заключил эксперт.

В 1997 году Москва и Вашингтон заключили соглашение почти на миллиард долларов о поставках 101 двигателя РД-180.

Ракетные двигатели РД-180
© AP Photo / Maxim Marmur
Эксперт оценил представленный США "аналог" РД-180
Два года назад конгресс ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем отменил его, так как стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших трех лет США не создадут. Сразу после этого консорциум ULA по просьбе Пентагона заказал у "Энергомаша" дополнительно 20 РД-180.

Ранее сообщалось, что ULA, скорее всего, продолжит использовать двигатели российского производства ориентировочно до 2024-2025 года или даже до 2028-го.

Помимо РД-180, Россия поставляет в США двигатели РД-181. Они разработаны и производятся НПО "Энергомаш" в рамках заключенного в декабре 2014 года контракта с компанией Orbital ATK. Двигатели предназначены для установки на американские ракеты-носители Antares.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наши ВКонтакте и Facebook. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть Instagram. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена