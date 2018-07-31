Эксперт: США без РД-180 проживут, но с ними NASA и Пентагону спокойнее

В США сертифицировали двигатели РД-180 для пилотируемых полетов. Эксперт в области космонавтики Виталий Егоров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что, несмотря на создаваемые аналоги, спрос на российские двигатели у американцев не исчезнет.

NASA и ВВС США сертифицировали российские ракетные двигатели РД-180 для полетов американских астронавтов в космос, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

В прошлом году комиссия из представителей обоих ведомств провела на НПО в Химках аудит. Эксперты проверяли соответствие технологических процессов и системы менеджмента качества американским требованиям.

"Выдано заключение, что наша система обеспечивает выполнение требований для проведения пилотируемых миссий", – рассказал Арбузов.

Ранее во вторник стало известно, что НПО "Энергомаш" и United Launch Alliance (ULA) подписали контракт на поставку в США новой партии РД-180.

После прекращения эксплуатации космических шаттлов США потеряли независимый доступ в космос. Сейчас американские астронавты летают на орбиту на российских "Союзах", а частные компании разрабатывают сразу несколько пилотируемых кораблей.

Так, Boeing создает многоразовый корабль Starliner (CST-100 – Crew Space Transportation). Предполагается, что запускать его можно будет с помощью разных ракет, в частности с помощью Atlas 5.

Российские РД-180 работают на первой ступени этой ракеты. Первый полет Atlas 5 с кораблем Starliner и экипажем на борту должен состояться в феврале 2019 года, а на ноябрь нынешнего года назначен тестовый беспилотный старт.

Эксперт в области космонавтики Виталий Егоров в эфире радио Sputnik отметил, что интерес американцев к российским двигателям вполне оправдан.

"Российские двигатели РД-180, пожалуй, одни из самых надежных в мире. Уже было более 70 пусков, и лишь один раз был частичный сбой, это даже аварией не назвать. Ни одна ракета не была потеряна по их вине. Так что они должны и, наверное, будут летать еще долго. Другое дело, что у нас сейчас непростые отношения с Америкой, и использовать российские двигатели немного странно для Пентагона и NASA. И у них, в принципе уже даже есть замена – ракета Falcon 9 (с двигателем американского производства – ред.), которой пользуется NASA, и Пентагон начинает понемногу пользоваться", – сказал Виталий Егоров.

По его мнению, спрос в США на российские двигатели сохранится надолго.

"Здесь, например, NASA разделяет риски и по традиции космонавтики старается добиться резервирования – чтобы не полагаться на одного поставщика, ищет другие возможности или поддерживает их, если они уже есть. Соответственно, как бы хороши не были Falcon 9, ни NASA, ни Пентагон никогда не откажутся от того, чтобы использовать другие двигатели и другие ракеты от других производителей. Таким образом, потребности в российских двигателях у американской космонавтики еще будут, и спрос еще будет. То есть, в принципе, американцы без российских двигателей проживут, но с ними жизнь у NASA и Пентагона спокойнее", – заключил эксперт.

В 1997 году Москва и Вашингтон заключили соглашение почти на миллиард долларов о поставках 101 двигателя РД-180.

Два года назад конгресс ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем отменил его, так как стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших трех лет США не создадут. Сразу после этого консорциум ULA по просьбе Пентагона заказал у "Энергомаша" дополнительно 20 РД-180.

Ранее сообщалось, что ULA, скорее всего, продолжит использовать двигатели российского производства ориентировочно до 2024-2025 года или даже до 2028-го.

Помимо РД-180, Россия поставляет в США двигатели РД-181. Они разработаны и производятся НПО "Энергомаш" в рамках заключенного в декабре 2014 года контракта с компанией Orbital ATK. Двигатели предназначены для установки на американские ракеты-носители Antares.

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