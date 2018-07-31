Экономист: глава СНБО Украины поработал "страшилкой"

Глава СНБО Украины Александр Турчинов предложил ввести уголовную ответственность за торговлю с Россией. Экономист Павел Нефидов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобные "заклинания" на Украине уже не работают.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что нужно ввести уголовную ответственность за закупку в России товаров, которые могут производиться на Украине.

Ранее филиал акционерной компании "Украинские железные дороги" заключил договор с филиалом РЖД на покупку наградных знаков "Почетный железнодорожник". Предполагалось приобрести 96 знаков на сумму 181,9 тысячи рублей. Однако позднее руководство компании поручило остановить процедуру закупки.

"Мне кажется, что должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность", – сказал Турчинов во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112. Украина". Он уточнил, что говорит о тех, кто "закупает в России те вещи, которые могут производиться в Украине".

С 2014 года Киев ведет политику замещения продукции российского производства. При этом Федеральная таможенная служба РФ заявила, что оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-мае 2018 года составил 5,838 миллиарда долларов, показав рост на 28,7% в годовом выражении.

Генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что данное заявление главы СНБО Украины указывает на более общую проблему.

"Украинский истеблишмент разделился на две части. Одни исходят из экономической целесообразности и пытаются вести какой-то бизнес с российскими партнерами. Вторые делают громкие заявления, не обращая внимания ни на какие экономические выкладки. В любом случае разорвать полностью хозяйственные связи не удастся в силу того, что есть очень большая взаимозависимость по целому ряду отраслей. И несмотря ни на какие заклинания, крики и угрозы, товарооборот увеличивается. Это говорит о том, что целесообразность потихоньку берет верх. Так что здравый смысл в конечном итоге, я думаю, должен возобладать. А то, что глава СНБО делает такие заявления – так работа у него такая: быть "страшилкой"", – сказал Павел Нефидов.

Он также напомнил, что украинская экономика не сможет обойтись без ряда наименований производимой в РФ продукции.

"Целый ряд позиций, без которых украинская экономика никак не может обойтись, все равно будет импортироваться. Я говорю не только о сырьевых позициях. Это, например, и топливные элементы для атомных электростанций, это и обслуживание атомных электростанций, это и соответствующие контакты в космической сфере – эта программа развивается, несмотря ни на что, она осуществляется с участием Казахстана – и многое другое", – отметил Павел Нефидов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем!