РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"Обиженные судьбой". Депутат из Крыма о планах Киева ввести новые санкции

(обновлено: 14:54 31.07.2018)
03310
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Крымский мостКрымский мост
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Киев хочет ввести санкции против 19 российских компаний и 22 физических лиц из-за Крымского моста. Депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин в эфире радио Sputnik прокомментировал планы украинских властей.

Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МВОТ) направило в кабинет министров предложение о применении санкций против 19 российских компаний и 22 физических лиц, связанных со строительством Крымского моста, сообщается во вторник на сайте ведомства

Укладка рельсов на Крымском мосту
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Крымский политолог: новые санкции ЕС воспринимаем с иронией
"МВОТ инициировало вопрос применения санкций к 19 юридическим лицам и 22 физическим лицам, являющихся руководителями/учредителями юридических лиц, вовлеченных в процесс незаконного строительства Керченского моста", – говорится в сообщении на сайте министерства.

Согласно сообщению, проект распоряжения о применении санкций уже согласован с центральными органами исполнительной власти и специальными правоохранительными органами.

"В дальнейшем соответствующее распоряжение будет вынесено на рассмотрение правительства и заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в сообщении.

Ранее во вторник Совет Евросоюза внес в санкционный список шесть российских компаний из-за строительства Крымского моста.

В список попали "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж – СГМ Груп". Активы этих компаний в ЕС заморозят, а физическим и юридическим лицам, зарегистрированным в Евросоюзе, запретят предоставлять им какие-либо средства.

Крымский мост
© Фото : Крымский мост
Член ОП Крыма: строительство Крымского моста стало "мощнейшим аргументом"
Общее число организаций, включенных в санкционный список Евросоюза, достигло 44. Кроме того, ЕС запретил въезд на территорию объединения 155 лицам, их активы также заморозили.

Как отметили, в свою очередь, в инфоцентре "Крымский мост", введение ограничительных мер не повлияют на ход реализации проекта.

Депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что на Украине уже не знают, что придумать, но им надо смириться – Крым уже никогда не будет украинским.

"Это украинская натура – "шо не зъим, то понадкусываю". Они настолько, наверное, обижены судьбой, что уже не знают, чем бы себя еще потешить. Поэтому эти санкции и вводятся. Но "собака лает – караван идет". Уже ничего не сделаешь, механизм запущен – мы уже в составе России. Все на полуострове преобразуется, строятся мосты, электростанции, автомобильные дороги, тянутся железные дороги. Нам уже ничего не надо от Украины. Их просто жаба душит, поэтому они и начинают выдумывать, выковыривать – мол, что-нибудь да выковырим. Но это уже ни на что не повлияет, все это глупости. Надо уже забыть об этом. Надо искать подходы для мирных решений, а они (украинские власти – ред.) все воинствуют, все воюют. А с кем воюют, чего воюют – сами не знают", – сказал Степан Кискин.

Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Крымский депутат: Порошенко пытается убедить весь мир, что РФ "изолирована"
Мост в Крым из Краснодарского края – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.

Запуск движения планировали на декабрь этого года, но работы завершили с опережением. Первым по новой магистрали 15 мая проехал президент РФ Владимир Путин. На следующий день было открыто автомобильное движение.

Железнодорожная часть Крымского моста продолжает строиться, ее введут в эксплуатацию согласно графику – в 2019 году. Основные конструктивы (свайные фундаменты, опоры, пролетные строения) готовы более чем на 70%.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтактеFacebook и Одноклассники. А для любителей ярких и наглядных новостей, – наш Instagram        

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена