"Обиженные судьбой". Депутат из Крыма о планах Киева ввести новые санкции

Киев хочет ввести санкции против 19 российских компаний и 22 физических лиц из-за Крымского моста. Депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин в эфире радио Sputnik прокомментировал планы украинских властей.

Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МВОТ) направило в кабинет министров предложение о применении санкций против 19 российских компаний и 22 физических лиц, связанных со строительством Крымского моста, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"МВОТ инициировало вопрос применения санкций к 19 юридическим лицам и 22 физическим лицам, являющихся руководителями/учредителями юридических лиц, вовлеченных в процесс незаконного строительства Керченского моста", – говорится в сообщении на сайте министерства.

Согласно сообщению, проект распоряжения о применении санкций уже согласован с центральными органами исполнительной власти и специальными правоохранительными органами.

"В дальнейшем соответствующее распоряжение будет вынесено на рассмотрение правительства и заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в сообщении.

Ранее во вторник Совет Евросоюза внес в санкционный список шесть российских компаний из-за строительства Крымского моста.

В список попали "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж – СГМ Груп". Активы этих компаний в ЕС заморозят, а физическим и юридическим лицам, зарегистрированным в Евросоюзе, запретят предоставлять им какие-либо средства.

Общее число организаций, включенных в санкционный список Евросоюза, достигло 44. Кроме того, ЕС запретил въезд на территорию объединения 155 лицам, их активы также заморозили.

Как отметили, в свою очередь, в инфоцентре "Крымский мост", введение ограничительных мер не повлияют на ход реализации проекта.

Депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что на Украине уже не знают, что придумать, но им надо смириться – Крым уже никогда не будет украинским.

"Это украинская натура – "шо не зъим, то понадкусываю". Они настолько, наверное, обижены судьбой, что уже не знают, чем бы себя еще потешить. Поэтому эти санкции и вводятся. Но "собака лает – караван идет". Уже ничего не сделаешь, механизм запущен – мы уже в составе России. Все на полуострове преобразуется, строятся мосты, электростанции, автомобильные дороги, тянутся железные дороги. Нам уже ничего не надо от Украины. Их просто жаба душит, поэтому они и начинают выдумывать, выковыривать – мол, что-нибудь да выковырим. Но это уже ни на что не повлияет, все это глупости. Надо уже забыть об этом. Надо искать подходы для мирных решений, а они (украинские власти – ред.) все воинствуют, все воюют. А с кем воюют, чего воюют – сами не знают", – сказал Степан Кискин.

Мост в Крым из Краснодарского края – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.

Запуск движения планировали на декабрь этого года, но работы завершили с опережением. Первым по новой магистрали 15 мая проехал президент РФ Владимир Путин. На следующий день было открыто автомобильное движение.

Железнодорожная часть Крымского моста продолжает строиться, ее введут в эксплуатацию согласно графику – в 2019 году. Основные конструктивы (свайные фундаменты, опоры, пролетные строения) готовы более чем на 70%.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей ярких и наглядных новостей, – наш Instagram.