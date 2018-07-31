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Эксперт: Вашингтон ведет с Пхеньяном "все ту же игру"

(обновлено: 13:34 31.07.2018)
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© AP Photo / Evan VucciЛидеры США и Северной Кореи обменялись рукопожатием на саммите в СингапуреЛидеры США и Северной Кореи обменялись рукопожатием на саммите в Сингапуре
© AP Photo / Evan Vucci
Разведслужбы США считают, что КНДР строит новые ракеты, способные достичь Соединенных Штатов, сообщили американские СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Сведенцов назвал подобные публикации попыткой давления на Пхеньян.

Разведывательные службы США выявили признаки того, что КНДР строит новые баллистические ракеты, способные преодолеть расстояние до Соединенных Штатов, пишет газета The Washington Post. 

Как сообщает газета, американские разведчики считают, что КНДР создает одну или две межконтинентальные баллистические ракеты на жидком топливе на производственном комплексе неподалеку от Пхеньяна. Производство ведется на заводе, где ранее изготавливались первые в КНДР межконтинентальные ракеты. Эти выводы, как сообщается, были сделаны на основе разведданных, которые собирались в течение двух недель, а также снимков со спутника.

Военнослужащие у входа в шахту для ядерных испытаний №2 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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На встрече 12 июня лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о денуклеаризации Северной Кореи и гарантиях безопасности для этой страны. Однако никаких конкретных договоренностей по срокам и деталям этого процесса в заявлении лидеров не было. По возвращении с саммита Трамп заявил, что КНДР больше не является ядерной угрозой.

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Сведенцов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что публикация в WP – попытка Вашингтона надавить на Пхеньян.  

"Я считаю, что данная информация, размещенная в The Washington Post, говорит о том, что американское руководство пока не готово проводить равноправный диалог с Пхеньяном и намерено по-прежнему добиваться от КНДР исключительно односторонних уступок. Я считаю, что это связано, прежде всего, с неудачным визитом (госсекретаря США) Майка Помпео в Пхеньян (в начале июля – ред.). Американская сторона представляла этот визит как достаточно удачный, но в Пхеньяне ясно заявили, что не готовы разговаривать с Вашингтоном, пока тот применяет язык ультиматумов. И возможно, что нынешняя публикация – это продолжение все той же игры, то есть попытка Вашингтона надавить на Пхеньян с целью добиться односторонних уступок. Руководство КНДР между тем уже сделало ряд шагов по снятию напряженности и показало свою готовность к диалогу с целью денуклеаризации Корейского полуострова. Вашингтон же ждет от Пхеньяна фактически полной сдачи позиций – а потом, может быть, тоже пойдет на кое-какие уступки. Конечно, Пхеньян не готов разговаривать с Вашингтоном в таком тоне", – отметил Владимир Сведенцов.

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