Военный эксперт рассказал, чем "Адмирал Касатонов" превосходит корабли США

Business Insider признал превосходство российского сторожевого корабля "Адмирал флота Касатонов" над американскими кораблями. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию американского портала.

Российский сторожевой корабль "Адмирал флота Касатонов" превосходит американские боевые корабли прибрежной зоны, пишет портал Business Insider.

"Второй фрегат класса "Адмирал Горшков" – "Адмирал Касатонов" еще строится, но уже сейчас корабль кажется хорошо вооруженным. В особенности, если сравнивать его с американскими кораблями прибрежной зоны серии LCS, которые также сталкиваются с задержками и имеют проблемы с двигателями", – отмечает издание.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подлодок противника, а также для отражения атак с воздуха. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки (стелс) у кораблей снижена отражающая поверхность, что понижает их заметность для радиолокационных систем. Эти корабли обладают водоизмещением в 4,5 тысячи тонн, длинной в 135 метров и шириной в 15 метров.

Второй фрегат серии – "Адмирал флота Касатонов" – проходит заводские испытания и будет готов к морской службе не раньше 2019 года. Судно вооружено двумя зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами "Палаш", противокорабельными и крылатыми ракетами, противолодочными торпедами, а также ЗРК "Полимент-Редут".

Аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik отметил, что в совокупности качеств российский корабль действительно превосходит своих оппонентов.

"Эти корабли (класса "Адмирал Горшков" – ред.) способны решать разнообразные задачи, связанные с патрулированием, охраной, наблюдением за береговой зоной и прибрежными водами. Это небольшие корабли, имеющие достаточно высокие ударные возможности и разнообразный функционал. США в этом плане опираются на более старые корабли. Но они отстают по времени – новых прибрежных кораблей они пока не строят, сосредотачиваясь на обновлении кораблей других классов. Если сравнивать конкретно "Адмирала флота Касатонова" с американскими кораблями прибрежной зоны, скажем, разработанными в 1990-х – начале 2000-х, то, возможно, "Адмирал флота Касатонов" уступает каким-то узкопрофильным кораблям, но в совокупности своих качеств, по функционалу превосходит американских оппонентов", – сказал Борис Рожин.

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