Эксперт прокомментировал закупку США двигателей РД-180

НПО "Энергомаш" и американская United Launch Alliance заключили новое соглашение о поставке в США ракетных двигателей РД-180, сообщили в "Энергомаше". Эксперт Игорь Афанасьев в эфире радио Sputnik отметил, что США пока не могут обойтись без наших ракетных двигателей.

НПО "Энергомаш" и United Launch Alliance (ULA) заключили новое соглашение о поставке США ракетных двигателей РД-180, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор "Энергомаша" Игорь Арбузов.

"Мы подписали контракт уже на 2020 год, в рамках которого поставим нашим партнерам еще шесть двигателей РД-180", – рассказал он.

Двигатели РД-180 работают на первой ступени американских ракет Atlas 5.

В 1997 году Москва и Вашингтон заключили соглашение почти на миллиард долларов о поставках 101 двигателя РД-180.

Два года назад конгресс ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем отменил его, так как стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших трех лет США не создадут. Сразу после этого консорциум ULA по просьбе Пентагона заказал у "Энергомаша" дополнительно 20 РД-180.

Ранее сообщалось, что ULA, скорее всего, продолжит использовать двигатели российского производства ориентировочно до 2024-2025 года или даже до 2028-го.

Помимо РД-180, Россия поставляет в США двигатели РД-181. Они разработаны и производятся НПО "Энергомаш" в рамках заключенного в декабре 2014 года контракта с компанией Orbital ATK. Двигатели предназначены для установки на американские ракеты-носители Antares.

В эфире радио Sputnik эксперт в области средств выведения, редактор российского журнала "Новости космонавтики" Игорь Афанасьев изложил историю вопроса.

"Двигатель РД-180 создан по заказу США в середине 90-х годов на базе разработок, проведенных в СССР по двигателю РД-171 для системы "Энергия"-"Буран". Двигатель РД-180, в отличие от РД-171 – двухкамерный, приспособлен для установки на американские ракеты-носители семейства Atlas. Поставки начались в конце 90-х годов и, как видим, продолжаются по сей день. Несмотря на то, что политическая обстановка для этого очень неблагоприятная, США не могут обойтись без этих наших двигателей для ракеты Atlas, хотя интенсивно ведут собственные разработки в этом направлении. И даже заявляют о том, что в ближайшее время начнутся испытания двигателей на замену РД-180 и что со временем они уйдут от зависимости от российских двигателей. Но я думаю, что случится это не сегодня, и какое-то время их ракеты будут летать с двигателем РД-180", – сказал Игорь Афанасьев.

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