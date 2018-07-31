"Агрессивное поглощение рынка". Мнение о курсе Трампа в отношении ЕС

Европейский союз рассматривает возможность строительства терминалов для закупки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
"Мы (американцы, – ред.) уже ведем переговоры с Европейским союзом относительно строительства от девяти до одиннадцати портов, которые будут принимать сжиженный газ из Соединенных Штатов", – сказал Трамп.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп на переговорах с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером получил несколько уступок от Брюсселя во избежание торговой войны.
"Брюссель согласился рассмотреть увеличение экспорта сжиженного природного газа из США, понизить промышленные пошлины, привести в соответствие нормативы по продуктам медицинского применения, а также увеличить импорт соевых бобов", – пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника ЕС. Эту информацию позднее подтвердил сам американский лидер.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что последние действия США на различных рынках слабо соотносятся с международным правом и нормами ВТО.
"Дональд Трамп последовательно выполняет предвыборные обещания, которые он давал, когда был кандидатом в президенты. Пока это у него вполне получается. Правда, это выполнение его предвыборных обещаний слабо соотносится с международным правом и нормами Всемирной торговой организации. В этой связи возникает вопрос: как далеко Соединенные Штаты готовы зайти в вытеснении конкурентов с различных рынков, в том числе с европейского. Что касается данного заявления Трампа (о строительстве в ЕС терминалов для приема СПГ, – ред.), то оно носит скорее политический характер, чем экономический, так как оно очень похоже на объявление намерения агрессивного поглощения рынка. То есть он как бы не оставляет странам Европы выбора – чей именно газ им покупать. В связи с чем возникает вопрос о правомерности подобных действий", – сказал Алексей Мухин.
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