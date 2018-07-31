"Агрессивное поглощение рынка". Мнение о курсе Трампа в отношении ЕС

ЕС рассматривает возможность строительства терминалов для закупки СПГ из Соединенных Штатов, сообщил президент США Дональд Трамп. Политолог Алексей Мухин в эфире радио Sputnik отметил, что действия США на различных рынках противоречат нормам ВТО.

Европейский союз рассматривает возможность строительства терминалов для закупки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

"Мы (американцы, – ред.) уже ведем переговоры с Европейским союзом относительно строительства от девяти до одиннадцати портов, которые будут принимать сжиженный газ из Соединенных Штатов", – сказал Трамп.

При этом он добавил, что возведение этих объектов будет оплачиваться из бюджета Евросоюза.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп на переговорах с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером получил несколько уступок от Брюсселя во избежание торговой войны.

"Брюссель согласился рассмотреть увеличение экспорта сжиженного природного газа из США, понизить промышленные пошлины, привести в соответствие нормативы по продуктам медицинского применения, а также увеличить импорт соевых бобов", – пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника ЕС. Эту информацию позднее подтвердил сам американский лидер.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что последние действия США на различных рынках слабо соотносятся с международным правом и нормами ВТО.

"Дональд Трамп последовательно выполняет предвыборные обещания, которые он давал, когда был кандидатом в президенты. Пока это у него вполне получается. Правда, это выполнение его предвыборных обещаний слабо соотносится с международным правом и нормами Всемирной торговой организации. В этой связи возникает вопрос: как далеко Соединенные Штаты готовы зайти в вытеснении конкурентов с различных рынков, в том числе с европейского. Что касается данного заявления Трампа (о строительстве в ЕС терминалов для приема СПГ, – ред.), то оно носит скорее политический характер, чем экономический, так как оно очень похоже на объявление намерения агрессивного поглощения рынка. То есть он как бы не оставляет странам Европы выбора – чей именно газ им покупать. В связи с чем возникает вопрос о правомерности подобных действий", – сказал Алексей Мухин.

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