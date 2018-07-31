Сенатор от Крыма: крымчане чувствуют себя абсолютно защищенными

Российские пограничники пресекли попытку незаконного провоза в Крым боеприпасов, сообщили в крымском погрануправлении ФСБ. Этот инцидент прокомментировал в эфире радио Sputnik сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Гражданин Украины в своем рюкзаке пытался провезти в Крым боеприпасы. Об этом сообщила пресс-служба крымского погрануправления ФСБ.

Мужчина шел пешком в Крым через пункт пропуска "Джанкой". При себе у него было 11 патронов калибра 5,56 миллиметров к американскому карабину Weatherby, говорится в сообщении.

Патроны изъяли и отправили на экспертизу.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире радио Sputnik отметил, что на сегодняшний день Крым является совершенно мирным и спокойным регионом.

"Что касается обеспечения безопасности крымчан, то мы чувствуем себя абсолютно защищенными буквально с первых дней после воссоединения Крыма с Россией. Правоохранительные органы, службы безопасности работают в Крыму очень эффективно… Что касается попыток провоза боеприпасов, то некоторые на Украине, наверное, хотели бы совершить в Крыму диверсионные акты, и подобные попытки в небольшом числе уже были, но пресекались Федеральной службой безопасности. На сегодняшний день Крым – совершенно мирный и спокойный регион и сами крымчане очень заботятся о том, чтобы у нас никаких эксцессов не возникало", – отметил Сергей Цеков.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

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