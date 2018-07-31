Мнение: ИГ* пытается утвердиться в бывшей советской Средней Азии

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за нападение на туристов в Таджикистане, сообщили СМИ. Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik прокомментировал трагический инцидент в Таджикистане.

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане, жертвами которого стали четыре человека, сообщает американская SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.

Трагический инцидент произошел в Дангаринском районе Хатлонской области Таджикистана в минувшие выходные.

Вечером 29 июля по трассе на велосипедах ехали семеро иностранных туристов, граждане США, Нидерландов, Франции, Швейцарии и Германии, их сбил автомобиль. Совершив наезд, водитель машины развернулся и принялся целенаправленно давить упавших велосипедистов, после чего из машины вышли люди и начали добивать пострадавших при помощи огнестрельного и холодного оружия. Нападавшие затем скрылись с места преступления. В результате инцидента погибли четыре человека, еще двое получили ранения разной степени тяжести.

Правоохранительные органы Таджикистана позже ликвидировали трех подозреваемых в нападении на иностранных туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik прокомментировал трагический инцидент в Таджикистане.

"Щупальца ИГ*, которая запрещена не только в России и Таджикистане, но и практически во всех странах мира, протянулись практически по всему региону Ближнего Востока и Центральной Азии. В том числе эта организация пытается утвердиться в республиках бывшей советской Средней Азии. И то, что ИГ* взяла на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане, не означает, конечно же, что исполнители преступления прибыли туда откуда-то из Сирии или Ирака. Скорее всего, речь идет о какой-то местной ячейке, или же о людях, завербованных на месте через Интернет", – отметил Александр Гусев.

Он напомнил, что террористические организации пытаются действовать и на территории России.

"Работа, которую ведут наши спецслужбы, очень эффективна. Мы узнаем из прессы, что регулярно выявляются и ликвидируются ячейки ИГ*, "Джебхат ан-Нусры"*, других подобных структур. В результате за последние годы значительно сократилось количество терактов на территории Российской Федерации. За 2017 год было предотвращено несколько десятков терактов. Опыт, который накоплен нашими спецподразделениями, очень серьезен и мы можем со своей стороны только низко поклониться им за их работу и за спасенные жизни", – сказал Александр Гусев.

*Террористическая группировка, запрещенная в России

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