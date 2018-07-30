Член ОП Крыма: строительство Крымского моста стало "мощнейшим аргументом"

На Украине оценили Крымский мост, признав, что "крыть нечем, мост прекрасен". Член ОП Республики Крым Денис Батурин в эфире радио Sputnik отметил, что изначально на Украине и на Западе в реализацию этого проекта мало кто верил.

Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян, совершившая путешествие в Керчь, восхитилась Крымским мостом и назвала его мощнейшим инфраструктурным проектом.

"Действительно, крыть нечем, мост прекрасен, мост стоит", – отметила Монтян в интервью YouTube-каналу Topinform.

По ее собственному признанию, в 2013 году она доказывала невозможность его строительства, но теперь убедилась в обратном.

"Молодцы, я признаю свою ошибку, я очень рада за земляков!", – добавила Монтян.

По ее словам, еще большим успехом мост будет пользоваться после того, как доделают железнодорожную часть, а после строительства трассы "Таврида" будет "полный кайф".

Ранее Монтян посетила уличные кафе в Киеве и Крыму, после чего заявила, что стоимость блюд в заведениях на Украине ощутимо выше.

Политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин в эфире радио Sputnik отметил, что в реализацию данного проекта не верили многие – как на Западе, так и на Украине.

"Крым предпочитают как в Украине, так и на Западе не считать той территорией, которую Российская Федерация намерена развивать. Однако Крымский мост – можно сказать, проект века, в строительство которого никто не верил – реализован. И это является мощнейшим аргументом и разрушением тех мифов и тех точек зрения, которые существовали и существуют на Украине. До сих пор людям необходимо лично побывать на месте, чтобы увидеть и убедиться – Крым ждет гостей, ждет гостей скептичных, ждет гостей, настроенных, возможно, даже не очень позитивно. Пускай они приезжают и видят реализованные проекты, а мост – это не единственный реализованный Россией мощный инфраструктурный проект в Крыму. Пускай приезжают задумываются о том, что произошло в 2014 году и что происходит сейчас", – сказал Денис Батурин.

Мост в Крым из Краснодарского края – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Запуск движения планировали на декабрь этого года, но работы завершили с опережением. Первым по новой магистрали 15 мая проехал президент РФ Владимир Путин. На следующий день было открыто автомобильное движение.

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