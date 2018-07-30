РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: Польша требованием репараций с России может добиться лишь одного

(обновлено: 18:24 30.07.2018)
059502
© AFP 2018 / Janek SkarzynskiМужчина держит польский флаг во время празднования Дня независимости в ВаршавеМужчина держит польский флаг во время празднования Дня независимости в Варшаве
© AFP 2018 / Janek Skarzynski
Сейм Польши должен потребовать военные репарации от России, заявил польский депутат Аркадиуш Мулярчик. Политолог Владимир Зорин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобные заявления можно было бы отнести к числу курьезов, если бы не одно "но".

Польский сейм следующего созыва должен подготовить претензии к России о военных репарациях, заявил глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик в интервью изданию Rzeczpospolita. 

Ранее политики польской правящей партии "Право и справедливость" (PiS) заявили, что их страна хочет добиваться военных репараций не только от Германии, но и от России. По мнению депутата Сейма Польши от PiS Яна Мосиньского, справедливым является требование "сесть за стол и поговорить о том, каким образом эти военные репарации сделать". Замминистра юстиции Патрик Який, в свою очередь, указал, что Польша после 1945 года "потратила триллионы злотых" на восстановление государства после Второй мировой войны. При этом политики считают, что Польша имеет право требовать военные репарации и от России.

Плакаты с призывами к получению репараций от Германии в Варшаве, Польша
© AP Photo / Alik Keplicz
Эксперт: Польша – это "страна-разведчик" в стане конкурента США
"Я считаю, что в следующем созыве сейма должен быть создан отчет о военных потерях, нанесенных советской Россией", – сказал Мулярчик.

"Я знаю, что такие отчеты подготовили государства Балтии. Конечно, будет проблема с их получением, потому что сегодняшняя Россия является страной, которая не соблюдает права и международный порядок. Но такой отчет должен быть", – добавил он.

Ранее польский премьер-министр Беата Шидло заявляла, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По ее мнению, репарации должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит". Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.

Политолог, член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Владимир Зорин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что требования Польши не имеют никакой силы, единственное, чего может добиться Варшава своими требованиями – ухудшения отношений с Москвой.

"Это заявление (депутата польского сейма Аркадиуш Мулярчик – ред.) можно было бы отнести к числу курьезов, если бы его не сделал человек с серьезным статусом. Это говорит о том, что определенная часть польского правящего класса настроена резко отрицательно по отношению к Российской Федерации и всячески работает на усложнение отношений нашей страны с Евросоюзом. Конечно, и с научной, и с исторической точки зрения эти заявления не имеют никакой ни юридической, ни практической, ни политической силы, результата и значимости. Но они способны испортить отношения между двумя странами и повысить уровень недоверия, который, к сожалению, сейчас существует", – сказал Владимир Зорин.

Сейм Польши в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
"Кролики и удавы". Варшава вспомнила, как жертвою была. И размечталась
В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, по которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем! 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена