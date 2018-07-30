Эксперт: Польша требованием репараций с России может добиться лишь одного

Сейм Польши должен потребовать военные репарации от России, заявил польский депутат Аркадиуш Мулярчик. Политолог Владимир Зорин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобные заявления можно было бы отнести к числу курьезов, если бы не одно "но".

Польский сейм следующего созыва должен подготовить претензии к России о военных репарациях, заявил глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик в интервью изданию Rzeczpospolita.

Ранее политики польской правящей партии "Право и справедливость" (PiS) заявили, что их страна хочет добиваться военных репараций не только от Германии, но и от России. По мнению депутата Сейма Польши от PiS Яна Мосиньского, справедливым является требование "сесть за стол и поговорить о том, каким образом эти военные репарации сделать". Замминистра юстиции Патрик Який, в свою очередь, указал, что Польша после 1945 года "потратила триллионы злотых" на восстановление государства после Второй мировой войны. При этом политики считают, что Польша имеет право требовать военные репарации и от России.

"Я считаю, что в следующем созыве сейма должен быть создан отчет о военных потерях, нанесенных советской Россией", – сказал Мулярчик.

"Я знаю, что такие отчеты подготовили государства Балтии. Конечно, будет проблема с их получением, потому что сегодняшняя Россия является страной, которая не соблюдает права и международный порядок. Но такой отчет должен быть", – добавил он.

Ранее польский премьер-министр Беата Шидло заявляла, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По ее мнению, репарации должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит". Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.

Политолог, член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Владимир Зорин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что требования Польши не имеют никакой силы, единственное, чего может добиться Варшава своими требованиями – ухудшения отношений с Москвой.

"Это заявление (депутата польского сейма Аркадиуш Мулярчик – ред.) можно было бы отнести к числу курьезов, если бы его не сделал человек с серьезным статусом. Это говорит о том, что определенная часть польского правящего класса настроена резко отрицательно по отношению к Российской Федерации и всячески работает на усложнение отношений нашей страны с Евросоюзом. Конечно, и с научной, и с исторической точки зрения эти заявления не имеют никакой ни юридической, ни практической, ни политической силы, результата и значимости. Но они способны испортить отношения между двумя странами и повысить уровень недоверия, который, к сожалению, сейчас существует", – сказал Владимир Зорин.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, по которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.

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