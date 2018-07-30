Политолог о выигранном Россией споре в ВТО: Киев идет по пути "в никуда"

Россия выиграла спор в ВТО с Украиной, сообщил РИА Новости директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков.
Киев подал иск в октябре 2015 года, он касался ограничения импорта вагонов и стрелочных переводов.
По мнению украинской стороны, с 2013 года Россия ограничивает поставки с Украины вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов и других комплектующих. В Киеве утверждали, что действия Москвы были необоснованными, однако ВТО приняла решение в пользу России.
Политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Киев занял по отношению к Москве позицию конфронтации и не намерен ее менять.
"В современном мире, я думаю, никто не будет сомневаться, что политика и экономика являются неразрывными направлениями жизнедеятельности. Но с другой стороны, как мы знаем, украинская сторона в настоящий момент избрала позицию конфронтации с Россией в экономической сфере, исходя из своих политических интересов. Хотя, как мы знаем, это крайне негативно отражается на экономической ситуации в самой Украине – целый ряд секторов экономики находятся сейчас либо на стадии выживания, либо постепенно уничтожаются из-за того, что политическое руководство приняло решение прекратить взаимоотношения с Россией по этим направлениям", – сказал Денис Денисов.
Он отметил, что от подобной политики не выигрывает никто.
"Пока украинская власть не поймет и не осознает, что экономика не может быть выстроена, исходя только из политических приоритетов, мы и дальше будем наблюдать постоянные конфликты Украины с Россией. И от этого в первую очередь будут страдать обычные граждане, бизнес. От этого не выигрывает совершенно никто. Потому что соседские страны – с границей более тысячи километров – просто не могут огородиться и делать вид, что никаких соседей и вовсе нет. Как мы знаем, например, северные регионы Украины традиционно взаимодействовали с российскими регионами. Если обрываются эти связи, то уничтожаются базовые основы экономики этих регионов. Так что конфронтационная политика, выстраиваемая украинской властью, это путь в никуда", – заключил политолог.
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!