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"Давайте будем честными". Аналитик о возможном визите БДИПЧ в Крым

(обновлено: 15:13 30.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНабережная имени Ленина в ЯлтеНабережная имени Ленина в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заявили, что пока не планируют посещение Крыма. Политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik изложил свой взгляд на ситуацию.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ пока не планирует направлять миссию в Крым, но имеются четкие условия, необходимые для такой работы, заявил РИА Новости представитель пресс-службы организации.

26-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее газета "Известия" сообщила, что делегация Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ хочет посетить Крым, чтобы оценить ситуацию с правами человека. Дипломаты также добавили, что для визита им потребуется приглашение Киева и содействие властей полуострова, чтобы добраться с территории Украины. 

"Мы получили вопрос в пятницу от журналиста, который спросил, при каких условиях мы можем сделать такую миссию. Я объяснил, что только (тогда), когда у нас будет, во-первых, приглашение от властей Украины, и если будет соблюдено условие нашей свободной работы", – сказал собеседник агентства.

При этом он уточнил, что в настоящее время БДИПЧ не планирует миссию в Крым. "Планов нет", – сказал представитель пресс-службы.

Вид на город Севастополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава крымского парламента Владимир Константинов, в свою очередь, заявил, что власти Крыма готовы принять делегацию Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, если поездка будет согласована с МИД РФ.

"Мы – часть Российской Федерации, и любой приезд сюда иностранцев должен согласовываться с МИД, и никакой другой порядок не может быть применен. Если этот порядок они (делегация ОБСЕ – ред.) не готовы соблюдать, то пусть тогда не едут. Нужно действовать по нашим законам и правилам. Согласовывать визит с Украиной или другими странами в Крым не надо. Нужно согласовывать только с уполномоченными институтами Российской Федерации", – сказал Константинов.

Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Константинов также призвал ОБСЕ понять, что Крым уже не имеет ничего общего с Украиной.

"Этот вопрос решен окончательно и бесповоротно. Попытки увязывать визит в Крым с Украиной выглядят для крымчан сюрреалистичными. Мне кажется, что люди живут в других политических реалиях", – подчеркнул Константинов.

Главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik выразил свое отношение к ситуации. 

"Давайте будем честными: нам, по большому счету, все равно, что говорят те или иные западные организации по поводу своего визита или невизита в Крым. Приедут они в Крым – хорошо, мы с удовольствием встретимся, все покажем, обо всем расскажем, у нас секретов нет ни от кого в мире. Мы открыты полностью: приезжайте, разговаривайте с людьми, расспрашивайте, как они участвовали в референдуме… Не хотите приезжать – мы и так живем вполне нормально. Вопрос о признании мировым сообществом Крыма как территории российского государства нас, по большому счету, не очень сильно волнует… Нам плевать, признают они или не признают, приедут или не приедут. Рано или поздно здравый смысл восторжествует и люди признают то, что де-факто существует, долго это (непризнание – ред.) продолжаться не сможет", – сказал Руслан Осташко.  

Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года на полуострове референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Киев считает полуостров своей, но "временно оккупированной" территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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