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Военный эксперт рассказал, кого могут заинтересовать корабли с "Калибрами"

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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкМалый ракетный корабль проекта 22800 Ураган во время ходовых испытаний в акватории Ладожского озера. 19 мая 2018Малый ракетный корабль проекта 22800 Ураган во время ходовых испытаний в акватории Ладожского озера. 19 мая 2018
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Россия предложит на экспорт корабли, оснащенные ракетами "Калибр", заявил вице-премьер Юрий Борисов. Военный эксперт Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik оценил подобные планы.

Россия предложит на экспорт многоцелевые ракетно-артиллеристские корабли проекта 22800, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр". Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Эти корабли получились очень удачными – большой тоннаж, хорошее вооружение. Самое главное – это "Калибр". У корвета приемлемая цена, он небольшой, компактный, скоростной. Я считаю, что для ряда стран, особенно Тихоокеанского региона – Вьетнам, Китай, Индия, другие страны, у него хороший экспортный потенциал", – отметил Борисов.

По его словам, сейчас корабли поступают на вооружение российского флота.

Установка Калибр на фрегате ВМС России
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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"Они идут на Балтику, на Северный флот, на Каспий, на Черное море", – добавил вице-премьер.

Многоцелевые ракетно-артиллеристские корабли проекта 22800 спроектировало центральное морское проектно-конструкторское бюро "Алмаз". Их оснастили комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, противодиверсионными комплексами и совершенным радиотехническим вооружением. Преимущества этих кораблей: высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности.

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что, несмотря на определенные ограничения, корабли будут востребованы на мировом рынке.

"Ранее Россия уже предлагала и поставляла на экспорт дизельные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", в экспортном варианте – Club. Соответственно, теперь помимо этого Россия будет предлагать боевые корабли, которые также оснащены комплексами Club. Надо понимать, что "Калибр" в том виде, в той же конфигурации, в которой он идет в Вооруженные силы Российской Федерации, не может быть поставлен на экспорт, потому что Россия придерживается определенных ограничений, связанных с режимом контроля ракетных технологий. Поэтому поставляемые на экспорт корабли с "Калибрами" будут иметь такие же ограничения по дальности стрельбы, как и ранее поставляемые подводные лодки. Тем не менее, это будет очень эффективное решение для тех стран, которым необходима оборона своей территории, морской акватории от сил противника. Полагаю, что это предложение будет востребовано на мировом рынке, прежде всего, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона", – сказал Игорь Коротченко.

Модель патрульного корабля Виктор Великий
© Фото : ВМФ России
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Ракеты "Калибр" – разработка опытно-конструкторского бюро "Новатор". Их дальность действия – около 2,5 тысячи километров. Они стоят на вооружении подводных лодок проекта 885 "Ясень" и проекта 636, фрегатов проекта 11356, других надводных кораблей.

Впервые "Калибры" применили в Сирии в октябре 2015 года. Тогда ракетный корабль проекта 11661К "Дагестан" и малые ракетные корабли проекта 2163 "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" выпустили 26 крылатых ракет из акватории Каспийского моря.

С тех пор "Калибры" неоднократно использовались против боевиков, зарекомендовав себя с самой лучшей стороны.

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