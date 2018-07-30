Политолог прокомментировал слова Макфола о разрушенной санкциями карьере

Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что из-за российских визовых санкций его научная карьера окончена. Политолог Евгений Бень в эфире радио Sputnik отметил, что американцы оказались лицом к лицу с объективной реальностью.

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что из-за наложенных на него российских визовых санкций его научная карьера окончена.

"Моя жизнь уже изменилась. <…> Моя научная карьера, касающаяся написания работ и проведения исследований, настоящих исследований, окончена", – ответил Макфол в интервью телеканалу MSNBC на вопрос ведущего, как повлияет на его жизнь прошедшая в Хельсинки встреча лидеров России и США.

Он напомнил, что обладает профессорским званием и почти три десятилетия проводит исследования о России. Недавно его включили в санкционный список.

"Больше я не могу делать исследования в России. Невозможно, чтобы я когда-либо осмелился поехать, так как я в санкционном списке на данный момент, но даже если меня оттуда исключат, я никогда не смогу поехать в Россию", – заключил экс-дипломат.

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень прокомментировал в эфире радио Sputnik высказывания Макфола.

"Американцы оказались лицом к лицу с объективной реальностью: в XXI веке любой режим санкций обоюдно ущербен и не имеет никакой продуктивности. Ранее это подметили в странах ЕС, у которых были огромные цифры товарооборота с Россией, а теперь очередь дошла до людей, живущих в США, и они на своей судьбе ощущают всю тупиковость политики ограничений, инициированных изначально их же собственной страной. Что касается конкретно Макфола, то его жизнь действительно была связана с российским общественно-политическим сегментом, и вполне можно предположить, что в его словах (о завершении научной карьеры – ред.) нет никакого преувеличения", – сказал Евгений Бень.

Макфол был послом в Москве с 2012 по 2014 год. Сейчас он профессор Стэнфордского университета и активно комментирует российско-американские отношения. По данным российского МИД, Макфолу запрещен въезд в Россию с формулировкой "за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона".

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!