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"Что они курят и что они пьют?" Экс-депутат Рады об украинских учебниках

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© РИА Новости / Александр МаксименкоПерейти в фотобанкДень знаний в КиевеДень знаний в Киеве
© РИА Новости / Александр Максименко
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Новый украинский учебник географии вызвал широкий общественный резонанс на Украине. Народный депутат Верховной рады 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что детям навязываются идеи на уровне "шизофренической фантазии".

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что пришел в ужас, когда увидел новый украинский учебник по географии для восьмого класса. Об этом политик рассказал в эфире телеканала "112 Украина"

"Я в шоковом состоянии был вчера – я прочитал новый учебник по географии. Знаете, мы пытаемся строить новую страну не за счет каких-либо реальных сдвигов, а за счет бреда, который мы начинаем внушать детям. Просто бреда! И бред всегда подменяет собой реальные дела. Я люблю нашу историю, нашу географию, но нельзя такой бред писать", – сказал парламентарий.

Учебники
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Рабинович, в частности, с иронией воспринял утверждения в учебнике про "достижения Украины в космосе" и "пшеницу, которую украинцы завезли в различные страны, и которой кормится весь мир", а также про то, что "немцы являются славянизированными германцами".

Тем не менее, парламентарий поддержал одно из громких заявлений из учебника, в котором заявляется о том, что "украинцы веками создавали самые мелодичные песни, и ни у одной нации нет двухсот песен, как у Украины". Однако он усомнился в том, что украинские песни заложили основу европейской музыки.

Депутат также предложил написать в учебниках новую альтернативную теорию.

"Знаете, тогда скажите, что Борисполь назван в честь Бориса Ельцина, в интересах Украины развалившего СССР и СНГ", – сыронизировал Рабинович.

Народный депутат Верховной рады Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире радио Sputnik прокомментировал попытки украинских властей навязать молодежи свои взгляды на историю Украины. 

"Беда не в том, что есть глупые люди, которые пишут такие учебники, дело в том, что это поощряется со стороны власти и принимается со стороны министерства образования. И это все будут изучать дети. Они в школе, по сути, познают азы всего. То, что им заложат в детстве в школе, то у них в голове и останется, мало кто потом будет разбираться и искать первоисточники, этим они будут жить дальше. А чем они будут жить? Тем, что границы Украины не менялись тысячелетиями, что не соответствует действительности? Или тем, что мы (Украина – ред.) внесли в развитие космической отрасли больше, чем другие страны вместе взятые? Это тоже абсолютно не соответствует действительности. Одно дело немного приукрасить какой-то факт, а другое – если это не имело место быть, а мы вписываем это в учебники", – сказал Спиридон Килинкаров.

То же самое происходит и с детской литературой, отметил украинский политик. По его мнению, ситуация с образованием на Украине не может не повергать в ужас.

"А если посмотреть, кто пишет сказки – это же бред бредовый. Хочется спросить: что эти писатели курят и что они пьют? В голове у нормального здравомыслящего человека такая идея даже родиться не может. Нивелируется полностью авторитет украинской школы. Я просто в ужасе от того, что происходит: даже на уровне министерства образования не нашлось ни одного человека, который бы публично высказался против. Никто не сказал: "Ребята, что же вы делаете? Вы же фактически навязываете детям идеи на уровне "шизофренической фантазии", а мы это вписываем в учебники истории, географии…", – заключил Спиридон Килинкаров.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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