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Евродепутат от Латвии: такие, как Кирштейнс, хотят из РФ сделать Украину

(обновлено: 13:05 30.07.2018)
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© Flickr / SaeimaЗаседание сейма Латвии. 15 сентября 2016Заседание сейма Латвии. 15 сентября 2016
© Flickr / Saeima
Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил о необходимости расчленения России ради мира в Европе. Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов в эфире радио Sputnik рассказал, как следует трактовать это заявление.

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил о необходимости "раздробить Россию на несколько частей". Об этом политик написал в Twitter.

Площадь Ливов в Риге, Латвия
© РИА Новости / Владимир Песня
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По мнению латвийского депутата, такая мера "необходима для спокойствия" его страны и Европы.

"Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы", – заключил Кирштейнс.

Сопредседатель партии "Русский союз Латвии", депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как следует понимать это заявление. 

"Кирштейнс часто отмечается достаточно радикальными высказываниями, в основном русофобского плана. Игнорировать его нельзя, потому что он воплощает стиль мышления не большинства, конечно, но многих политиков Восточной Европы, которые надеются, что Россия рассыплется или ослабнет настолько, что с ней можно будет сделать то же, что с Украиной. То есть ликвидировать промышленность, сделать таким придатком западного мира и выкачивать ресурсы, в том числе трудовые – что фактически сейчас и происходит с Украиной", – сказал Мирослав Митрофанов. 

По его словам, заявление Кирштейнса о том, что распад России якобы нужен для мира в Европе – это ложь.

"На самом деле, конечно, такие политики как Кирштейнс не думают о мире, это просто прикрытие. Кирштейнс принадлежит к поколению людей, которые воспитывались при Советском Союзе, он великолепно говорит по-русски, много читает по-русски. И он-то как раз понимает, как мыслят россияне, какая идеология у современной России, и прекрасно понимает, что именно от России как раз никакой угрозы агрессии в отношении Запада не исходит – по многим причинам… Поэтому его рассуждения о том, что вот, дескать, если Россия распадется, то в Европе настанет мир – это ложь, это ханжество, это всерьез воспринимать не надо. Главное – это вопрос экономический и геополитический, и касается он расчленения и дальнейшей эксплуатации постсоветского пространства: я лично Кирштейнса знаю и знаю, о чем идет речь. И то, что у умных русофобов на уме, у таких, как Кирштейнс, – на языке", – считает Мирослав Митрофанов.  

В Латвии неоднократно звучат антироссийские лозунги, тем не менее, некоторые латвийские политики отмечают, что нынешние отношения двух стран приносят Риге лишь убытки.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтактеFacebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.

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