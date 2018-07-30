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Военный летчик: производить в России "Руслан"? Проще сделать новый самолет

(обновлено: 10:45 30.07.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСамолет Ан-124-100 в сборочном цехе самолетостроительного предприятия в УльяновскеСамолет Ан-124-100 в сборочном цехе самолетостроительного предприятия в Ульяновске
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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В России до 2027 года начнут разрабатывать новый сверхтяжелый самолет на замену Ан-124 "Руслан", сообщили в правительстве РФ. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение по этому вопросу.

В России до 2027 года начнут разрабатывать новый сверхтяжелый самолет на замену Ан-124 "Руслан" – такие разработки уже запланированы. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

"Они (прописаны, – ред.) в плане научно-исследовательских работ в конце принятой госпрограммы вооружений", – сказал Борисов.

Тяжёлый дальний транспортный самолёт АН-124-100 Руслан на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Эксперт оценил перспективы модернизации самолета Ан-124 "Руслан"
По его словам, сейчас парк имеющихся Ан-124 "Руслан" при модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и смене украинских двигателей Д-18 на российские Д-35 может эксплуатироваться до 2050 года, поэтому скорой замены ему создавать не нужно.

"Возобновление производства (самолетов "Руслан", – ред.) будет связано с возможностями двигателей Д-35, которые делаются в Объединенной двигателестроительной корпорации. И то ничего нового создаваться не будет, просто "отцифруем" Ан-124 с новыми двигателями", –  отметил Борисов.

Ранее командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов сказал, что рассматривается вопрос возобновления производства Ан-124 "Руслан", но пока никакого решения не принято.

Заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение по этому вопросу.  

"Возобновить производство "Русланов" можно в любом случае, у нас есть производственная база, в Ульяновске есть завод, которой готов производить эти самолеты. Но сейчас стоит вопрос о глубокой модернизации этого самолета. В Вооруженных силах России есть достаточно много этих самолетов, которые подлежат модернизации, и этот вопрос уже поднимали неоднократно. Ряд машин находятся в различных авиационных компаниях, которые их эксплуатируют в коммерческих целях. (Опытно-конструкторское) бюро Антонова, которое находится на Украине, сейчас делает все, чтобы запретить нам производить эти самолеты – хотя еще в советские времена и технологии были переданы на соответствующие предприятия, и право такое у нас есть – производить эти самолеты. Но в любом случае, наверное, пока большой необходимости в возобновлении производства самолета "Руслан" нет – есть необходимость именно в модернизации. А потом проще, наверное, будет все-таки сделать новый самолет", – сказал Владимир Попов.      

Самолет АН-124-100 во время репетиции воздушной части военного парада в Москве в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Александр Вильф
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Военный эксперт: Ан-124 уже давно стал российским
Ан-124 "Руслан" – один из самых грузоподъемных самолетов в мире (до 120 тонн). Его разработали в первой половине 1980-х годов в Опытно-конструкторском бюро Антонова совместно с ведущими советскими научно-исследовательскими институтами, предприятиями и организациями авиационной промышленности.

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