Эксперт: стремление Турции присоединиться к БРИКС вполне понятно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны-участницы БРИКС позволить его стране вступить в организацию. Эксперт Борис Долгов в эфире радио Sputnik объяснил, почему, на его взгляд, это желание Анкары является логичным.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны-участницы БРИКС позволить Турции вступить в организацию. Об этом он заявил во время пресс-конференции на саммите группы, проходившем в ЮАР.

"Я сказал, если вы примете нас в альянс, блок будет называться БРИКСТ", сказал Эрдоган, отметив, что члены БРИКС "тепло поприветствовали" его предложение.

"Мы с этими пятью странами входим в G20, я хотел бы, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы принять нас, и мы заняли свое место в БРИКС", подчеркнул президент Турции.

На настоящий момент в БРИКС входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китая и Южно-Африканская Республика. Первый саммит объединения состоялся в июне 2009 года, когда ЮАР еще не входила в БРИКС.

Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление президента Турции.

"Анкара активно стремится участвовать в новых экономических форматах – причем в тех же самых, в которых уже участвует Россия. И это показывает, что Турция видит потенциал и этих новых форматов, и, разумеется, возможности своего экономического сотрудничества с Россией, которое самым активным образом развивается. Что касается перспектив присоединения Турции к БРИКС, то это, разумеется, вопрос, которые должны решать руководители стран этой группы в ходе консультаций с Анкарой. Но само по себе такое стремление вполне понятно и логично и оно вытекает и из политического, и из экономического курса, который проводит в последние годы Турция", – сказал Борис Долгов.

Саммит БРИКС проходил с 26 по 27 июля в Йоханнесбурге (ЮАР). В ходе встречи лидеры стран-участниц подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам десяти лет работы организации.

В ходе пресс-конференции после саммита БРИКС, проходившего в ЮАР, президент РФ Владимир Путин отметил, что БРИКС добился большого прогресса с момента своего создания. По его мнению, объединение приобрело характерные черты организации, а общие интересы участников БРИКС стали более обширными.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!