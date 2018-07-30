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Политолог: Украина сильна, а Россия слаба? Пусть попробуют доказать

(обновлено: 09:31 30.07.2018)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЗамок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму.Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал решение Совфеда одобрить закон о праздновании Дня принятия Крыма в состав России и заявил, что РФ является "слабой". Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал решение Совета Федерации одобрить закон о праздновании Дня принятия Крыма в состав Российской империи и заявил, что Россия является "слабой" перед "цивилизованным миром".

Ранее Совфед одобрил закон, по которому в России устанавливается памятная дата – 19 апреля как День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году. 

"Вчерашним выпадом в адрес Крыма Россия демонстрирует слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран. Жалкий ход: немного покопаться в истории, чтобы найти исправления сегодняшних преступлений. Российская Федерация ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир – в международном праве", – написал министр в своем микроблоге Twitter.

Ранее Климкин призвал США усилить давление на Россию в этом вопросе и выразил сильное желание увидеть Крым под украинским флагом.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik прокомментировал реакцию МИД Украины на появление в России новой праздничной даты.  

""Крымский вопрос" превратился на Украине в своего рода культ, в вопрос не логики, а веры, в это украинские чиновники просто обязаны верить и демонстрировать эту веру. Хотя, конечно, страшно удивляет, что МИДы некоторых стран – не только Украины – превращаются из дипломатических ведомств в часть пропагандистской машины и начинают заниматься совершенно не своим делом. Зачем постоянно говорить о том, что Украина сильна, а Россия – слаба? Если они на самом деле в это верят, пусть попробуют это доказать", – сказал Андрей Суздальцев.   

Он отметил, что в данном случае историческая дата прочно связана с современностью: вернуться в Россию в 2014 году решили сами крымчане и российский народ их поддержал.  

"Крым решал вопрос о том, чтобы вновь стать российским регионом, на референдуме, который проводила не Россия, а местная крымская власть. И результаты этого референдума абсолютно однозначны и неоспоримы. И не только жители Крыма, но и весь российский народ воспринял воссоединение Крыма с Россией как момент общенародной мобилизации и всенародного единения. То есть этот праздник связан с единением и мобилизацией народа – и уже поэтому такой праздник должен быть", – заключил Андрей Суздальцев. 

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Однако Киев все еще считает полуостров своей, но "временно оккупированной" территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента страны Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

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