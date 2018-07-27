Мнение: США по "Северному потоку-2" пытаются оставить себе поле для маневра

В Госдепе США пригрозили санкциями работающим над "Северным потоком-2" фирмам. Эксперт в области энергетики и финансов Юрий Рыков в эфире радио Sputnik высказал мнение о цели подобных заявлений со стороны представителей Вашингтона.

Заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон заявил о сохраняющемся "серьезном" риске санкций для фирм, работающих над российскими проектами газопроводов в Европу, в частности, над "Северным потоком-2", но отказался уточнить, будут ли ограничительные меры действительно введены и в какие сроки.

США неоднократно заявляли, что выступают против газопровода из России в Европу – "Северного потока-2", и что компании, работающие с этим проектом и другими российскими экспортными трубопроводами, находятся под угрозой санкций. По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп 16 июля заявил, что США будут конкурировать с "Северным потоком-2" с помощью поставок сжиженного природного газа. В Германии и России подчеркивают, что проект является сугубо коммерческим, в частности, угрозы санкциями в Москве считают проявлением недобросовестной конкуренции.

Феннон, который недавно посетил Польшу, Украину и Грецию, заявил в ходе телефонного брифинга, что "США будут продолжать дипломатическими средствами доносить идею энергетической безопасности посредством диверсификации маршрутов, источников и поставок энергии". Он отметил, что в США ожидают от Еврокомиссии "директив по газу", нацеленных на продвижение идеи транспарентности энергетического рынка.

"Фирмы, задействованные в секторе (проекта – ред.) российского энергетического трубопровода, вовлекаются в экономическую активность, которая несет серьезный риск санкций – это касается и "Северного потока-2", и, конечно, "Турецкого потока"", – заявил Феннон.

При этом он не стал уточнять, будут ли санкции рано или поздно введены, отметив лишь, что "риск санкций сохраняется". "Что касается будущих санкций, того, будут ли они введены и когда, США не комментируют, что мы планируем делать в будущем, но мы хотим подчеркнуть серьезный риск, который существует", – отметил представитель Госдепа.

Заведующий сектором Энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, чего добиваются представители США, делая подобные заявления.

"Для меня любопытно то, что этот скандал, связанный с "Северным потоком-2", продолжается. Тем более, после встречи двух президентов (России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки – ред.), которая, по информации СМИ, прошла достаточно успешно. Мне кажется, что это все-таки психологическое давление. Потому что принятие санкций против фирм фактически подрывает и интересы Германии, например, которой это нужно, и интересы России, с которой начали какие-то отношения восстанавливаться… Мне кажется, что это некое средство для того, чтобы оставить себе поле для маневра. Я считаю, что такого не должно быть. Но если это произойдет – это очень странная ситуация", – сказал Юрий Рыков.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

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