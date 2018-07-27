Политолог: на России и США лежит "особая миссия"

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров БРИКС в Йоханнесбурге. 27 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров БРИКС в Йоханнесбурге. 27 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин рассказал о дальнейших встречах со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Политолог Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik отметил, что от подобных встреч зависит многое, в том числе, безопасность в мире.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР сообщил, что пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа в Москву, но готов приехать на встречу с ним и в Вашингтон.

Президент поддержал желание американского лидера проводить дальнейшие встречи, но подчеркнул, что для этого должны быть созданы условия.

"Мы готовы к таким встречам. Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву, пожалуйста. Он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил", – сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что готов встретиться с Трампом и в американской столице. "Я готов и в Вашингтон приехать. Но повторяю еще раз – если там будут созданы соответствующие условия для работы", – отметил он.

Президент подчеркнул, что встречи с Трампом будут происходить на международных форумах, включая G20.

"У нас будут контакты в ближайшее время, в том числе на площадках международных различных мероприятий, скажем, на "двадцатке". Есть еще план возможных контактов на других международных форумах", – сказал Путин.

В целом российский лидер оценил встречи с американским коллегой как "полезные".

Ранее в июле пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опубликовала в Twitter заявление о том, что Трамп попросил советника по национальной безопасности Джона Болтона пригласить Путина осенью в Вашингтон, и дискуссии по этому поводу уже ведутся.

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik отметил важность контактов лидеров России и США.

"Существует принцип двух больших "ядерных чемоданов". В случае если что-то происходит с арсеналом Соединенных Штатов либо России, Земля в ее нынешнем качестве не сохранится в принципе. Но если страны, владеющие "ядерными чемоданами", будут общаться, то ядерные неприятности могут, конечно, перерасти в региональный катаклизм, но они не перерастут в глобальную катастрофу. Таким образом, получается, что на Соединенных Штатах и России лежит "особая миссия" по обеспечению глобальной безопасности. И никуда эта миссия не девалась. Поэтому чем чаще происходит коммуникация, чем регулярнее это случается, тем безопаснее в итоге оказывается мир", – сказал Кирилл Коктыш.

В Хельсинки 16 июля прошла первая полноформатная встреча двух президентов. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа.

Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки и кое-где даже достигли практических договоренностей.

Американский лидер также положительно оценил встречу с российским коллегой. Он подчеркнул, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать.

Позже Трамп подвергся резкой критике со стороны американских СМИ и политиков.

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