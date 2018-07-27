Эксперт: полностью на свой газ Украина сможет перейти лишь в одном случае

Украина должна полностью отказаться от импорта газа из России и не допускать, чтобы Киев "преклонял голову и колено" перед Москвой, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман на заседании правительства, которое транслировал телеканал "112 Украина".
Гройсман также выразил уверенность, что Киев сможет начать полномасштабную добычу украинского газа и впоследствии снизить цену на голубое топливо внутри страны.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.
"Собственная добыча не позволяет полностью покрыть потребности Украины в газе. И это даже при том, что когда экономика Украины переходила в стадию падения, потребление газа там снизилось относительно 2013, 2014 года. Сейчас потребление покрывается за счет собственной добычи и за счет реверса (российского газа) – по этой схеме они живут, ну и, очевидно, продолжат дальше жить. В любом случае, чтобы они смогли покрывать внутренние потребности за счет собственной добычи – это вряд ли возможно. Разве что если экономика дальше рухнет, чтобы потребление газа еще больше сократилось", – сказал Сергей Пикин.
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