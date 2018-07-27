Экономист: в Европе начались разногласия из-за торгового соглашения с США

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против соглашения Евросоюза и США о торговом партнерстве. Экономист Владимир Васильев в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, с чем может быть связана такая позиция французского лидера.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не поддерживает на данном этапе начало переговоров по торговому соглашению между ЕС и США, поскольку для этого пока нет условий.

"Ни Европа, ни Франция никогда не хотели никакой коммерческой войны. Но любой торговый диалог может только основываться на сбалансированных отношениях, а ни в коем случае не на угрозах. В этом случае у нас есть сомнения, которые нам надо прояснить с нашими европейскими партнерами. Я не поддерживаю начало большого торгового диалога, поскольку это не позволяет контекст", – заявил Макрон на пресс-конференции в Мадриде.

Он добавил, что соглашение не должно включать в себя сельское хозяйство. "Ни один европейский стандарт не может быть снижен в области окружающей среды, здоровья или продовольствия", – отметил Макрон.

"Мы не можем просить наших промышленников, работников сельского хозяйства, наших граждан ориентироваться на новую производственную модель, уважающую окружающую среду, социально ориентированную, а с другой (стороны – ред.), подписывать торговые соглашения со странами, которые бы не уважали эти обязательства. Уважать эти стандарты основное", – добавил президент Франции.

Президент США Дональд Трамп провел в среду переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и заявил по итогам переговоров, что стороны начнут работу в направлении отмены всех пошлин и субсидий, а также что ЕС увеличит закупки сжиженного природного газа и сои из США.

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что заявление французского лидера говорит не столько о разногласиях ЕС и США, сколько о противостоянии внутри самого Евросоюза.

"Переговоры по торговому соглашению с США – это вообще "ахиллесова пята" Евросоюза. Потому что 28 стран Евросоюза имеют разный экономический потенциал, они далеко не едины. Прежде чем начинать переговоры, им нужно выработать свои собственные позиции, что является довольно сложным вопросом. Поэтому сегодня, по сути, наблюдаются даже не разногласия ЕС с США, а начались разногласия внутри Евросоюза. Потому что выясняется, что от всего этого – никаких пошлин, все обнулить – одни страны пострадают больше, а другие меньше. И, по всей видимости, Франция посчитала, что на тех условиях, о которых Юнкер договорился (с президентом США – ред.), и на которых будут вестись переговоры между Вашингтоном и Брюсселем, французская экономика, французские производители будут страдать больше, чем экономика других европейских стран", – сказал Владимир Васильев.