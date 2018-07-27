Крымский депутат: организовать Порошенко отдых на Украине будет непросто

Президент Петр Порошенко поручил найти ему место отдыха на Украине после скандала с дорогой поездкой на Мальдивы, сообщили украинские СМИ. Это сообщение прокомментировал в эфире радио Sputnik крымский депутат Владислав Ганжара.

Украинский президент Петр Порошенко поручил своим подчиненным найти ему место отдыха на Украине после скандала с дорогой поездкой на Мальдивы, сообщило интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на свои источники в администрации главы государства.

"После публикаций СМИ по Мальдивам и Испании на данный момент есть поручение Куцыку (Иван Куцык, руководитель государственного управления делами – ред.) найти достойное место для отдыха в августе в Украине", – цитирует издание слова источника.

Такое решение принято, чтобы "народ не злить в очередной раз" и для "пиара под выборы", пояснил источник. По его словам, первоначально в качестве варианта рассматривался отдых в одном из национальных парков на побережье Азовского моря близ Крыма. "И Порошенко даже якобы приезжал на место, однако оно ему не понравилось, и теперь ищут другие варианты", – пишет издание.

Очередные выборы президента Украины пройдут в марте 2019 года.

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию украинского издания.

"Наверное, организовать президенту Порошенко отдых на Украине сейчас действительно непросто. И не только ему самому – всем украинским олигархам, которые у себя в стране отдыхать не привыкли: они тратят деньги совсем в других местах. А на Украине инфраструктура отдыха и впрямь находится в последнее время не в лучшем состоянии. Что и неудивительно: расходы на инфраструктуру как таковую на протяжении последних четырех лет в стране полностью отсутствуют. Если раньше хоть какие-то средства выделялись, то сейчас все только разрушается. И если Россия строит мосты, то Украина в последние годы мосты только сжигает, и никакого позитивного развития нет – кроме рассказов о "светлом европейском будущем"", – сказал Владислав Ганжара.

Ранее украинская передача "Схемы" опубликовала расследование о том, что Порошенко с 1 по 8 января отдыхал на Мальдивских островах. По данным журналистов, отдых ему обошелся по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Отмечается, что администрация президента подтвердила после официального запроса факт отпуска Порошенко на Мальдивах, но детали не уточнила.

До этого журналисты обнаружили у Порошенко виллу в Испании, причем эта недвижимость, как сообщалось, не была внесена президентом в его официальные имущественные декларации.

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