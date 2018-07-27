Крымский депутат: организовать Порошенко отдых на Украине будет непросто

Украинский президент Петр Порошенко поручил своим подчиненным найти ему место отдыха на Украине после скандала с дорогой поездкой на Мальдивы, сообщило интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на свои источники в администрации главы государства.
"После публикаций СМИ по Мальдивам и Испании на данный момент есть поручение Куцыку (Иван Куцык, руководитель государственного управления делами – ред.) найти достойное место для отдыха в августе в Украине", – цитирует издание слова источника.
Очередные выборы президента Украины пройдут в марте 2019 года.
Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию украинского издания.
"Наверное, организовать президенту Порошенко отдых на Украине сейчас действительно непросто. И не только ему самому – всем украинским олигархам, которые у себя в стране отдыхать не привыкли: они тратят деньги совсем в других местах. А на Украине инфраструктура отдыха и впрямь находится в последнее время не в лучшем состоянии. Что и неудивительно: расходы на инфраструктуру как таковую на протяжении последних четырех лет в стране полностью отсутствуют. Если раньше хоть какие-то средства выделялись, то сейчас все только разрушается. И если Россия строит мосты, то Украина в последние годы мосты только сжигает, и никакого позитивного развития нет – кроме рассказов о "светлом европейском будущем"", – сказал Владислав Ганжара.
До этого журналисты обнаружили у Порошенко виллу в Испании, причем эта недвижимость, как сообщалось, не была внесена президентом в его официальные имущественные декларации.
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