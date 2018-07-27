Эксперт: Ассанжа за пределами посольства Эквадора "ничего хорошего" не ждет

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в конечном итоге должен будет покинуть посольство страны в Лондоне. Политолог Владимир Брутер в эфире радио Sputnik высказал мнение о дальнейшей судьбе Ассанжа.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в конечном итоге нужно будет покинуть посольство страны в Лондоне.

"Это даже нарушение прав человека – оставаться столько времени в убежище", – подчеркнул он, выступая в Мадриде.

Эквадорский лидер отметил, что никогда не поддерживал "тип деятельности" Ассанжа и всегда был против вмешательства в личную переписку людей даже ради получения ценной информации.

"Единственное, чего мы хотим – это гарантия того, что его (Ассанжа – ред.) жизни ничего не угрожает. Мы это уже обсуждали и продолжаем обсуждать с юристами Ассанжа и британским правительством", – сказал Морено.

Он также подчеркнул, что с самим Ассанжем он не общался, зато обсудил сложившуюся ситуацию с британскими властями. В посольстве Эквадора в Лондоне комментировать слова президента отказались.

Накануне о том, что основатель WikiLeaks не может вечно скрываться на территории дипмиссии, говорил и глава МИД страны Хосе Валенсия. Дипломат призвал обсуждать проблему в рамках международного права с тремя сторонами: правительством Великобритании, правительством Эквадора и адвокатами Ассанжа. Он также напомнил, что, по условиям предоставления убежища, Ассанж не может выступать с политическими заявлениями, а также говорить что-либо, что подвергает риску отношения между Эквадором и другими государствами.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik высказал мнение, что ничего хорошего Джулиана Ассанжа после того, как он будет вынужден покинуть посольство Эквадора в Лондоне, не ждет.

"Это уже не первая информация подобного рода. При этом Морено все-таки не заявил, что Ассанж должен сделать это (покинуть посольство Эквадора в Лондоне – ред.) немедленно. Он просто считает, что Ассанж должен сделать это в конечном итоге. В целом ничего хорошего для Ассанжа не случится. Его сначала экстрадируют в Швецию, а из Швеции в Соединенные Штаты, где, собственно, местная юстиция попробует сделать все возможное, чтобы Ассанж никогда ни о чем никому не сказал. При этом, наверное, у каждого человека есть возможность сбежать, но ведь вопрос в другом – насколько это будет успешным", – сказал Владимир Брутер.

Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. О политическом убежище он попросил из опасений быть экстрадированным шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

В конце марта правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром.

По мнению властей, поведение основателя WikiLeaks и его сообщения в социальных сетях ставят под угрозу хорошие отношения страны с Великобританией, странами Евросоюза и другими государствами.

Некоторые СМИ сообщали, что Ассанжу могут отказать в дальнейшем убежище. Однако ранее официальных подтверждений этому со стороны Кито не было.

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