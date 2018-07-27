"Вселить страх во всех". Американист оценил вероятность удара США по Ирану

США могут нанести удар по ядерным объектам Ирана уже в августе, сообщили СМИ Австралии со ссылкой на источники в правительстве своей страны. Американист-политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik предположил, насколько вероятен такой сценарий.

США могут нанести удар по ядерным объектам Ирана уже в августе. Об этом сообщил австралийский канал АВС со ссылкой на источники в правительстве Австралии.

Как рассказали журналистам их собеседники в кабмине, австралийские, а также британские военные могут помочь американцам определить точные цели, однако принимать участие в непосредственном ударе не будут.

В то же время премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл заявил, что у него нет никаких оснований считать, что США готовятся к военной конфронтации с Ираном.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik отметил, что оценивать утечку, появившуюся в австралийских СМИ, можно по-разному.

"Здесь возможны два варианта. Первый вариант – что в отношении Ирана используется такой же способ шантажа, как тот, что (президент США Дональд) Трамп использовал против Северной Кореи – провести эскалацию, чтобы заставить другую сторону сесть за стол переговоров на условиях США… Но есть и второй вариант – вполне возможно, что Соединенные Штаты действительно пойдут на это (удар по Ирану – ред.). США уже почти сорок лет одержимы сменой режима в Иране, для них это идея фикс. Ситуация осложняется для Ирана тем, что, в отличие от Северной Кореи, он не является ядерным государством, а только "пороговым". Поэтому с точки зрения безопасности Северная Корея была в лучшем положении – у нее была ядерная бомба, а у Тегерана ее нет. Более того, соседи Ирана – Саудовская Аравия, Израиль – хотят, чтобы США ударили по Ирану, а соседи Северной Кореи – Россия, Китай, Южная Корея – отговаривали американцев от удара. Поэтому здесь вероятность удара очень высока", – считает Константин Блохин.

По его мнению, есть и глобальные факторы, которые могут подтолкнуть США к жесткому противостоянию с Ираном.

"Американцы сейчас хотят демонстрировать свою решимость и свою силу. США теряют свое лидерство, свою гегемонию в мире, и чтобы вселить страх во всех – и в своих возможных противников, и в своих союзников и сателлитов, такой вариант с Ираном вполне возможен, к сожалению", – заключил Константин Блохин.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном серьезно ухудшились весной этого года, когда США в одностороннем порядке вышли из соглашения по ядерной программе и восстановили односторонние санкции против Ирана.

В июле иранский президент Хасан Роухани призвал США "не играть с огнем". В ответ президент США Дональд Трамп сообщил, что если Тегеран продолжит угрожать, то столкнется с "невиданными последствиями".