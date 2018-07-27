Астроном: "Кровавая Луна" – хорошая пора делать выводы. Для конспирологов

В пятницу россияне смогут наблюдать сразу два астрономических события: полное лунное затмение – "Кровавую Луну" – и Великое противостояние Марса. В эфире радио Sputnik астроном Николай Железнов рассказал об этих явлениях и о том, повлияют ли они на людей и природу.

Россияне в пятницу, 27 июля, смогут наблюдать самое продолжительное в XXI веке полное затмение Луны. Астрономическое явление будет заметно на всей территории России.

Полное лунное затмение продлится почти четыре часа (с 21.24 мск до 01.20 мск), а полная фаза составит 1 час 43 минуты (с 22.30 мск до 00.13 мск).

Как сообщают астрономы Московского планетария, спутник Земли полностью войдет в тень планеты. Затмение обычно состоит из нескольких фаз. Сначала Луна попадает в фазу полутени, а затем уже в саму тень от Земли. И бывает, что Луна при этом выглядит красноватой. Ее еще называют иногда "Кровавой Луной". Наиболее яркий красный оттенок создается за счет того, что небесное тело находится в тени планеты, и на его поверхность попадает только часть света.

Это первый случай центрального лунного затмения с 15 июня 2011 года. Феномен происходит вблизи апогея, когда диск Луны минимален, поэтому затмение станет самым долгим в нынешнем веке.

Всего в XXI веке ожидается 225 лунных затмений, из которых 85 – полные, и лишь шесть из полных продлятся более трех с половиной часов. Нынешнее полное затмение должно стать самым долгим и зрелищным.

Кроме того, 27 июля состоится и другое событие – Великое противостояние Марса с Солнцем. Планета максимально приблизится к Земле и обгонит в блеске Юпитер. Ярче яркой оранжевой точки на небе будут только Солнце, Луна и Венера. Следующее Великое противостояние Марса ожидается через 17 лет, 15 сентября 2035 года.

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Николай Железнов в эфире радио Sputnik рассказал, какое влияние на природу и человека может оказать сегодняшнее лунное затмение.

"Лунное затмение происходит примерно два раза в год. Но в этот раз центр Луны практически пройдет через центр земной тени, а это бывает крайне редко. Что касается природы, я не думаю, что она будет сильно реагировать на это явление. Надо понимать, что лунное затмение происходит во время полнолуния, на природе это просто сказывается тем, что во время новолуний и полнолуний происходят максимальные приливы и отливы. Также, например, и в плане здоровья (людей – ред.) оснований придавать этому явлению большое значение я не вижу. Если человек реагирует на фазы Луны, то, значит, будет просто то же самое. Ничего особенного не произойдет", – сказал Николай Железнов.

При этом он обратил внимание и на другое астрономическое явление, которое также произойдет в пятницу вечером.

"Интересно то, что это лунное затмение совпало по времени с Великим противостоянием Марса. Сегодня вечером при ясной погоде неподалеку от "Кровавой Луны" можно будет увидеть яркую красную звездочку, это и будет Марс. И для астрологов, конспирологов – это отличная пора для всяких выводов. Но мы, астрономы – ученые, мы – скептики, реалисты, мы смотрим только на факты. Да, это крайне редкое явление, что лунное затмение совпало с Великим противостоянием Марса, но каких-то глобальных выводов делать – что будут какие-то катастрофы и т.д. – я бы не стал. Это будет просто удивительное, потрясающее совпадение двух явлений", – отметил Николай Железнов.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!