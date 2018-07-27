Военный эксперт: России нужны ледоколы повышенной мощности

На судостроительном комплексе "Звезда" на Дальнем Востоке возведут атомный ледокол "Лидер", сообщили в министерстве промышленности и торговли. Военный аналитик Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik прокомментировал эту новость.

На судостроительном комплексе "Звезда" на Дальнем Востоке возведут атомный ледокол "Лидер". Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли Олег Рязанцев.

Как отметил замминистра, сейчас строятся три самых мощных в мире атомных ледокола проекта 22220 и планируется создание серии дизельных ледоколов.

Новые атомоходы проекта 10510 "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт. Проектант атомного ледокола проекта 10510 – ЦКБ "Айсберг" (Санкт-Петербург). "Лидер" обеспечит круглогодичный проход судов по Северному морскому пути. Для освоения Арктики потребуется три таких ледокола. Ожидается, что работы по строительству "Лидера" начнутся в 2020 году, чтобы к 2027-му он был спущен на воду.

Военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik назвал очень важным строительство новых мощных ледоколов.

"Строительство таких мощных атомных ледоколов очень важно, потому что сейчас у нас активно идет освоение Северного морского пути. И все больше и больше стран присоединяются к прохождению судов по этому маршруту, поэтому понадобятся и новые ледоколы, в том числе повышенной мощности. Неслучайным выглядит и место, где будет строиться ледокол – с появлением на Дальнем Востоке большой верфи будет дан новый импульс и развитию судостроительной отрасли, и развитию этого региона", – отметил Виктор Литовкин.

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ССК "Звезда" возводится на берегу бухты Большого Камня на южном побережье Приморского края. Он станет единственным в России производителем средне- и крупнотоннажной морской техники и оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородов, в том числе судов ледового класса и элементов морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа. На размещение площадки для "Лидера" также претендовал Балтийский завод в Санкт-Петербурге.