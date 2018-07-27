Военный эксперт: России нужны ледоколы повышенной мощности

На судостроительном комплексе "Звезда" на Дальнем Востоке возведут атомный ледокол "Лидер". Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли Олег Рязанцев.
Новые атомоходы проекта 10510 "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт. Проектант атомного ледокола проекта 10510 – ЦКБ "Айсберг" (Санкт-Петербург). "Лидер" обеспечит круглогодичный проход судов по Северному морскому пути. Для освоения Арктики потребуется три таких ледокола. Ожидается, что работы по строительству "Лидера" начнутся в 2020 году, чтобы к 2027-му он был спущен на воду.
Военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik назвал очень важным строительство новых мощных ледоколов.
"Строительство таких мощных атомных ледоколов очень важно, потому что сейчас у нас активно идет освоение Северного морского пути. И все больше и больше стран присоединяются к прохождению судов по этому маршруту, поэтому понадобятся и новые ледоколы, в том числе повышенной мощности. Неслучайным выглядит и место, где будет строиться ледокол – с появлением на Дальнем Востоке большой верфи будет дан новый импульс и развитию судостроительной отрасли, и развитию этого региона", – отметил Виктор Литовкин.
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