Политолог рассказал, в чем "провинилась" Мария Бутина перед США

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, считает, что ее преследуют за политические взгляды, сообщили в посольстве России в Вашингтоне. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik прокомментировал обвинения против Бутиной.

Арестованная в США россиянка Мария Бутина считает, что ее преследуют за политические взгляды, сообщили в посольстве РФ.

"(Бутина, – ред.) сказала, что твердо намерена доказывать свою невиновность. Выразила мнение, что ее преследуют за политические взгляды и "не тот цвет волос". Будем добиваться освобождения Марии", – говорится в сообщении ведомства по итогам визита его сотрудников к россиянке.

В посольстве также сообщили, что следующее посещение намечено на 2 августа.

Россиянку задержали в июле. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности.

В Москве обвинения назвали надуманными. Адвокат Бутиной подчеркнул, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "Международные отношения".

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik прокомментировал обвинения против Марии Бутиной.

"Я полагаю, что они намерены довести это дело до суда: они хотят устроить "показательную порку" гражданки России и тем самым "погрозить пальцем" всем россиянам, которые находятся в Америке… Это играет на общую тенденцию поддержания любым способом антироссийского психоза – обвинять Россию во всем что угодно. А тут еще и приближающиеся выборы в конгресс – таким образом вновь поднимается старая тема якобы попыток России повлиять на американские выборы. И эта девушка (Мария Бутина, – ред.) виновата только тем, что очень удобно вписывается во все эти внутриамериканские темы", – считает Юрий Светов.

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