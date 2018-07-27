Политолог: тема газа превратилась для Киева в ловушку

Украина должна отказаться от импорта газа из России и не допустить, чтобы Киев "преклонял голову и колено" перед Москвой, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

Украина должна полностью отказаться от импорта газа из России и не допустить, чтобы Киев "преклонял голову и колено" перед Москвой, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман на заседании правительства, трансляцию которого передавал телеканал "112 Украина".

"Для нас очень важно сохранить независимость, в том числе и энергетическую. Я всегда удивлялся, как Украина, у которой огромные запасы природного газа в недрах, покупала газ у России. Стоило наступить декабрю, как любая власть преклоняла голову и колено, ползала в Москву и договаривалась о цене на газ", – сказал премьер.

Гройсман также выразил уверенность, что Киев сможет выйти из-под влияния мировой конъюнктуры цен на газ и начать полномасштабную добычу украинского газа, а впоследствии и снизить цену на голубое топливо внутри страны.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

"Тема газа, газовой "зависимости" Украины от России превратилась в ловушку для правящих кругов в Киеве: они явно не справляются с этой ими же инициированной темой. А такие заявления Гройсмана – это попытка как-то держать тему, доказывать и Москве, и собственному населению, что Киев в состоянии одержать в этом начатом им "газовом противостоянии" верх. В данном случае Гройсман показывает России, что Украина в состоянии обойтись без российского газа, что это не Украина заинтересована в России, а Россия заинтересована в Украине, просто жить без нее не может. Поэтому и появляются каждый год все новые сведения, что на Украине найдены некие огромные запасы газа – правда, потом эти запасы куда-то "деваются". Все это какая-то несерьезная политическая кампания. И если правительство Украины занимается только тем, что рассказывает России, что может без нее обойтись, то возникает вопрос, а не может ли обойтись Украина без такого правительства", – сказал Андрей Суздальцев.

В ноябре прошлого года Владимир Гройсман заявил, что страна уже 720 дней не покупает российский газ. При этом Киев переплачивал за него же европейским посредникам от 20 до 50 долларов за тысячу кубометров. Как подсчитал бывший глава департамента финконтроля Минобороны страны Максим Гольдарб, убытки Украины от отказа закупать газ напрямую у "Газпрома" достигли миллиарда долларов.