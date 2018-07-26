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Политолог: на Украине не собираются менять свои "идеалы"

(обновлено: 20:04 26.07.2018)
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© СтрингерПерейти в фотобанкУчастники марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во ЛьвовеУчастники марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове
© Стрингер
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Власти Житомирской области объявили 2019-й годом лидера украинских националистов Степана Бандеры. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik высказал мнение о цели подобных инициатив.

Депутаты Житомирского областного совета проголосовали за объявление 2019-го годом лидера украинских националистов Степана Бандеры, сообщила в четверг пресс-служба облсовета.

Участники факельного шествия активистов праворадикальных организаций, приуроченного ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года
© РИА Новости / Стрингер
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Политолог: украинским националистам не за кого "зацепиться", кроме Гитлера

"Согласно этому решению, будет разработан соответствующий план мероприятий по празднованию дня рождения Степана Бандеры. Предусмотрены средства на финансирование мероприятий при формировании бюджета на 2019 год", – говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, облсовет рекомендовал городскому совету Житомира предусмотреть средства в бюджете на 2019 год для установления памятника Степану Бандере в городе.

Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов*, одним из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.

Представитель Конгресса украинских националистов с портретом Степана Бандеры
© РИА Новости / Петр Задорожный
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Политолог: в США прекрасно знали, кого они ведут к власти на Украине

УПА* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло ОУН*. Она действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

Президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам – право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина – это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что восхваление пособников нацистов стало на Украине "фундаментом" идеологии.

"Несмотря на претензии своих европейских соседей, Украина не собирается отказываться от нацистского наследия, которое составляет существенный фундамент ее идеологии. И поэтому в различных городах на местном уровне принимаются такие праздники, символы, флаги. И год Бандеры в Житомирской области – это не исключение. Несмотря на то, что весь мир осуждает и Гитлера, и его пособников, на Украине не собираются менять свои идеалы, а продолжают действовать, в том числе, политически в тех направлениях, которые заложили эти люди", – сказал Александр Асафов.

Он также высказал мнение о цели подобных инициатив.

"Цель подобных мероприятий понятна – закрепить навсегда или на максимально длительный срок эти фигуры в умах молодых, подрастающих поколений, чтобы они воспринимали это как данность и не сомневались в том националистическом курсе, который выбран как государственный для Украины. В дальнейшем, я думаю, будут продолжены мероприятия по увековечиванию этого, с позволения сказать, наследия, будут аналогично с Прибалтикой проводиться и дальше различные марши, празднества в честь пособников нацистского режима", – заключил политолог.

Участники марша памяти жертв Волынской резни в Пшемышле
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Резня имени "героев" Украины. Есть что вспомнить

Героизация УПА* и ее лидеров вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* в ходе и после войны, например, о "волынской резне" – массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

*Организация, запрещенная на территории России

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Scipio.pk
Не нужно было объявить годом НКВД))) Реально варианты настолько тупые что не понимают того что в Украине уже в распятых мальчиков в трусиках давно не верят?
20:38
26.07.2018
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