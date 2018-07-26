Военный эксперт: мой совет Британии – не завирайтесь

Британские истребители сопроводили Су-24 над Черным морем, обвинив российских летчиков в попытке "проникнуть" в воздушное пространство НАТО. Военный эксперт Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию.

Великобритания подняла истребители Typhoon с военной базы в Румынии над акваторией Черного моря в связи с полетами российских самолетов Су-24 вблизи пространства НАТО, говорится в сообщении Королевских ВВС.

Российские самолеты были замечены вблизи воздушного пространства НАТО на западе Черного моря. Два британских истребителя были подняты в воздух для сопровождения российских Су-24.

В сообщении указывается, что самолетам из России "не удалось проникнуть" в воздушное пространство НАТО, так как оно патрулировалось британскими ВВС "в качестве сдерживающего фактора".

Член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Черное море – это традиционно зона стратегических интересов Российской Федерации, и появление там военных страны, которая даже не имеет прямого выхода в Черное море, является для нас раздражителем. Что здесь можно сказать – просто "зарвавшееся" НАТО и "зарвавшаяся" Британия, которые чувствуют себя хозяевами во всех мировых водах. То, что они делают, может, международному праву и не противоречит, но с дипломатической точки зрения, с моральной точки зрения, конечно, это (обвинения РФ в попытке проникнуть в пространство НАТО – ред.) является неприемлемым. Поэтому в данном случае можно только посоветовать британским военнослужащим, британским коллегам, чтобы они не завирались", – сказал Андрей Головатюк.

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Ранее ВВС Великобритании неоднократно поднимали самолеты из состава расквартированных в Румынии сил НАТО для сопровождения российских бортов. В частности, в мае британские истребители сопроводили Ил-20, который приблизился к воздушному пространству НАТО над Черным морем.