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Эксперт: Украина превратилась для Европы в "надоедливую муху"

(обновлено: 15:38 26.07.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДепутаты, одетые в традиционную украинскую одежду на заседании Верховной рады Украины в День вышиванки. 17 мая 2018Депутаты, одетые в традиционную украинскую одежду на заседании Верховной рады Украины в День вышиванки. 17 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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В Киеве заявили о необходимости создания альянсов с другими странами для "ослабления" России. Эксперт Эдуард Попов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что такие призывы уже, как минимум, неактуальны.

Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко считает, что стране необходимо создавать альянсы с другими странами, чтобы "ослаблять" Россию.

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© РИА Новости / Алессандро Рота
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"Нам необходимо создавать альянсы с другими странами на конкретной почве. Пусть ситуативные и временные, но они ослабляют агрессора. Например, США готовы ввести санкции против России за "Северный поток-2". Нам это на руку, вот вам альянс Украина-США", – заявила Луценко в интервью газете "Сегодня", которое опубликовано на сайте издания

По ее словам, Украина стала "не объектом, а субъектом геополитики". "Как равноправные партнеры, мы играем на международном поле", – добавила Луценко.

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов в эфире радио Sputnik отметил, что в заявлении Ирины Луценко, по сути, нет ничего принципиально нового.

"Это заявление продолжает давнюю традицию украинского политикума обращаться к "городу и миру", прежде всего, к странам Европы с требованиями и призывами покарать "агрессивную" Россию. Так что здесь нет ничего принципиально нового, в этом заявлении есть только одно "но": время таких призывов уже не самое актуальное, не самое благоприятное. Сейчас не 2014 год, когда Европа объединилась с Украиной, которая якобы страдает от "российской агрессии" в Крыму и в Донбассе", – сказал Эдуард Попов.

По его мнению, призывы Киева так и "повиснут в воздухе" – поддержки со стороны европейцев не будет.

"Сейчас от Украины уже устали, поэтому призывы к Европе сплотиться вокруг нее, защитить ее не просто не будут услышаны, они вызовут только раздражение. Украина сейчас напоминает Европе надоедливую муху. Она призывает как раз к тому, от чего пытается избавиться прагматичная Европа: проводить антироссийскую политику себе в ущерб. Италия страдает от санкционного режима, Германия страдает, а тут призывы из Украины, которая создает проблемы, которая пытается запретить строительство "Северного потока-2" и призывает к усилению санкционного режима. То есть от Украины для Европы одни убытки и никакой прибыли. Поэтому этот призыв повиснет в воздухе. В лучшем случае его заметят страны Прибалтики и Польша. Настоящая, коренная Европа проигнорирует эти призывы как нечто ненужное и даже вредное для европейских интересов", – заключил Эдуард Попов.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция.

Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры также уверены, что это политический проект.

Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что проект "Северный поток-2" является исключительно коммерческим и не имеет политической подоплеки. Как отметил Песков, "Северный поток-2" – это крупный международный проект, который, в том числе, направлен на обеспечение энергобезопасности Европы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, со своей стороны, неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Mark Rosenfeld
Сегодняшняя "Украина" - это не страна, а враждебное образование, созданное Западом для борьбы с Россией. Если есть Россия - значит нет "Украины".
15:52
26.07.2018
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loj.1112018
Самое время взять мухобойку и прихлопнуть надоедливую муху.
15:34
26.07.2018
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