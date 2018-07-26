"Холмсов больше нет. Остались Лестрейды". Политолог о деле Марии Бутиной

Посольство России в США выразило удивление попытками правоохранительных органов США засекретить материалы по делу россиянки Марии Бутиной. Политолог Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Посольство РФ в США удивлено попытками правоохранительных органов США засекретить материалы по делу россиянки Марии Бутиной, которую обвиняют в работе иностранным агентом без разрешения.

Бутина была задержана 15 июля, на прошлой неделе суд арестовал ее до процесса. Россиянку обвиняют в попытках внедриться в американские общественные организации и встречаться с местными политиками. Бутина заявила в суде о своей невиновности, власти РФ заявили о надуманности обвинений в ее адрес.

"Вызывает удивление позиция стороны обвинения, которая настойчиво ходатайствует о засекречивании материалов дела, тем самым стремится ограничить доступ общественности к деталям ведущегося разбирательства. Аналогичную тактику, как мы видим, используют британские спецслужбы в деле Скрипалей", – говорится в заявлении посольства на странице в Facebook.

В американских СМИ Бутину называют "российской шпионкой", хотя среди вменяемых ей деяний незаконного сбора секретной информации нет.

Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию с арестом Марии Бутиной.

"Шерлоков Холмсов что в США, что в Великобритании больше нет – остались одни Лестрейды, и от того, что они делают, не знаешь – смеяться или плакать. Правоохранительные системы этих двух стран позорят и себя, и саму концепцию правопорядка. Что мы знаем о деле Марии Бутиной? Ее обвиняют в том, что она нарушила американский закон о лоббизме. Это в любом случае не шпионская деятельность, это нарушение лоббистской процедуры – если, конечно, такое нарушение действительно имело место, это им еще предстоит доказать. Но американская пресса уже сейчас подает это дело как якобы доказательство попыток Москвы тайно влиять на американский истеблишмент и как якобы доказательство связей Республиканской партии с Россией. Такая подача нужна антитрамповским элитам для нового удара по Трампу – поскольку по всем прежним обвинениям против него так никаких доказательств найти не удалось, как ни старались", – сказал Геворг Мирзаян.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из местной больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.

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