Крымский эксперт о декларации Госдепа: РФ серьезно "ущемила" интересы США

Госдеп выпустил "Крымскую декларацию", определяющую непризнание Крыма частью России официальной политикой США. Крымский политолог Сергей Киселев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что не случайно этот документ называется "декларацией".

Госдепартамент США выпустил "Крымскую декларацию" – формальный документ, определяющий непризнание Крыма частью России официальной политикой США.

"Как мы сделали в случае с декларацией Уэллеса 1940, США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву. Совместно с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытку России аннексировать Крым и обещают поддерживать эту политику до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена", – говорится в "Крымской декларации", подписанной госсекретарем Майком Помпео.

Декларация Уэллеса названа по имени госсекретаря Бенджамина Самнера Уэллеса. Согласно декларации, США официально отказались признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Формально эта декларация действовала более полувека до распада СССР. Целью "Крымской декларации" является формальная кодификация политики США в отношении Крыма.

"США призывают Россию уважать принципы, приверженность которым она на протяжении долгого времени декларировала, и прекратить оккупацию Крыма. По мере того как демократические государства стремятся построить независимый, справедливый и процветающий мир, мы должны поддерживать наши обязательства международному принципу равенства суверенных стран и уважать территориальную целостность других государств. Россия своими действиями продемонстрировала поведение, недостойное великой страны, и решила сама себя изолировать от международного сообщества", – говорится в декларации.

Политолог, доцент кафедры экономической и социальной географии и территориального управления Таврической академии КФУ им. Вернадского Сергей Киселев в эфире радио Sputnik отметил, что в данном случае Вашингтон вновь применяет двойные стандарты.

"Ничего оригинального здесь нет. Если бы Госдеп выпустил декларацию о том, что, например, Косово – это Сербия, то тогда было бы понятно, что США придерживаются принципов международного права. А раз такой декларации госдепартамент не выпускает, значит, он опять применяет двойные стандарты. Это обычная практика для американской внешней политики. При этом, на мой взгляд, эта декларация демонстрирует, что в 2014 году Российская Федерация серьезно "ущемила" интересы Америки на очень важном стратегическом направлении", – сказал Сергей Киселев.

По его мнению, никаких практических последствий данная декларация иметь не будет.

"Если интересы и права граждан Крыма не представляют для Соединенных Штатов ценности, а Америка в своей внешней политике поддерживает страну, где произошел государственный переворот (Украину – ред.), то это характеризует не Россию, а внешнюю политику США как двуличную, придерживающуюся двойных стандартов. А также как политику, в рамках которой, прежде всего, реализуются собственные американские геополитические интересы, а не какие-то принципы международного права или демократии. И мы должны спокойно к этому относиться, не принимать это близко к сердцу, потому что эта декларация – всего лишь "декларация". Не случайно она так называется", – заключил политолог.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей

Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Российские власти не раз указывали на то, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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