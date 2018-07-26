Политолог: на Ближнем Востоке США занимаются "пинг-понгом"

США заблокировали российскую инициативу по ближневосточному урегулированию в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщили в постпредстве России при всемирной организации.
Российский проект документа позволил бы подтвердить безальтернативность международно-признанной основы решения проблемы Палестины и ближневосточного урегулирования, однако встречные поправки США их нивелировали.
Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik отметил, что политика США не приводит к успокоению ситуации в ближневосточном регионе.
"Это традиционная тактика пинг-понга, когда американцы решают свои тактические проблемы и не выходят на стратегию. Мы видим, что в ближневосточном урегулировании и прежде всего в палестинской проблеме американцы во взаимодействии с Израилем пытаются навязать свою позицию всему региону и палестинскому руководству. Но это не приводит к успокоению ситуации – что и показали еще раз события на палестинских территориях после переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим", – сказал Станислав Тарасов.
По его словам, для решения проблем региона необходим комплексный подход.
"До тех пор, пока члены Совбеза, коспонсоры ближневосточного мирного процесса (РФ и США, – ред.) серьезно не займутся палестинской проблемой, она будет кровоточить. За последнее время на Ближнем Востоке количество конфликтов резко увеличилось, и ситуация в Палестине уже является не главной проблемой, а лишь частью общей проблемы. Решить ее отдельно, не затрагивая остальные конфликты, вряд ли удастся. Нужен комплексный подход с участием Совбеза ООН и, разумеется, самих ближневосточных партнеров", – отметил Станислав Тарасов.
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