Политолог: на Ближнем Востоке США занимаются "пинг-понгом"

Соединенные Штаты заблокировали российскую инициативу по ближневосточному урегулированию в Совбезе ООН. Политолог Станислав Тарасов отметил в эфире радио Sputnik, что политика США приводит к осложнению ситуации на Ближнем Востоке.

США заблокировали российскую инициативу по ближневосточному урегулированию в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщили в постпредстве России при всемирной организации.

Российский проект документа позволил бы подтвердить безальтернативность международно-признанной основы решения проблемы Палестины и ближневосточного урегулирования, однако встречные поправки США их нивелировали.

В постпредстве России свернули работу над документом, но пообещали приложить все усилия для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Отмечается, что предложение возникло в ответ на традиционный ежегодный запрос генерального секретаря ООН в рамках резолюции о мирном урегулировании палестинской проблемы. В свою очередь, российская инициатива "получила поддержку большинства членов СБ, включая кувейтских, боливийских и китайских партнеров".

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik отметил, что политика США не приводит к успокоению ситуации в ближневосточном регионе.

"Это традиционная тактика пинг-понга, когда американцы решают свои тактические проблемы и не выходят на стратегию. Мы видим, что в ближневосточном урегулировании и прежде всего в палестинской проблеме американцы во взаимодействии с Израилем пытаются навязать свою позицию всему региону и палестинскому руководству. Но это не приводит к успокоению ситуации – что и показали еще раз события на палестинских территориях после переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим", – сказал Станислав Тарасов.

По его словам, для решения проблем региона необходим комплексный подход.

"До тех пор, пока члены Совбеза, коспонсоры ближневосточного мирного процесса (РФ и США, – ред.) серьезно не займутся палестинской проблемой, она будет кровоточить. За последнее время на Ближнем Востоке количество конфликтов резко увеличилось, и ситуация в Палестине уже является не главной проблемой, а лишь частью общей проблемы. Решить ее отдельно, не затрагивая остальные конфликты, вряд ли удастся. Нужен комплексный подход с участием Совбеза ООН и, разумеется, самих ближневосточных партнеров", – отметил Станислав Тарасов.

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