Военный эксперт прокомментировал испытания на Украине новых снарядов

Президент Украины Петр Порошенко рассказал об испытании снарядов для артиллерийской системы "Гиацинт". Военный эксперт Юрий Зверев в эфире радио Sputnik назвал слова украинского лидера очередным бравурным заявлением.

Президент Украины Петр Порошенко заявил об успешном прохождении одного из этапов испытаний крупнокалиберных снарядов для артиллерийской системы "Гиацинт", которые разработал и производит государственный концерн "Укроборонпром".

"Крупнокалиберные снаряды для артиллерийской системы "Гиацинт", которые разработал и производит государственный концерн "Укроборонпром", успешно прошли один из этапов испытаний. Стрельбы на полигоне Черниговской области проводили украинские артиллеристы, а их результат оценивался комиссией министерства обороны Украины", – написал Порошенко в четверг на своей странице в Facebook.

По его словам, во время испытаний были использованы боевые осколочно-фугасные снаряды, а для оценки баллистических характеристик снарядов был задействован передовой баллистический радар производства одной из стран-членов НАТО.

Порошенко сообщил, что снаряды будут использоваться для стрельбы с одной из самых дальнобойных артиллерийских систем – "Гиацинт", которая имеет большую точность и дальность стрельбы до 30 километров.

Военный эксперт, доцент Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Юрий Зверев в эфире радио Sputnik назвал слова украинского президента очередным бравурным заявлением.

"Вопрос тут даже не в создании. Вопрос, во-первых, в качестве этих боеприпасов, то есть насколько они будут соответствовать, скажем, российским боеприпасам для аналогичных орудий. И самое главное – простите, а у Украины есть деньги для налаживания массового серийного производства? В этом у меня большие сомнения. Звучит масса бравурных заявлений, что созданы какие-то новые системы вооружений, в некоторых случаях идут утверждения, что они, естественно, лучше аналогичных российских. Но в серии-то они где? В войсках они где? А в результате на учения НАТО привозят танки "Оплот", снятые с консервации, которые занимают последнее место, потому что они стояли где-то на складах и перед отправкой их даже в нормальное состояние не привели", – сказал Юрий Зверев.

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