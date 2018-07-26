Мнение: Грузия попала в ловушку собственной принципиальности

Бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе заявила, что разрыв дипотношений Грузии с Россией был ошибкой. Политолог Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik прокомментировал нынешнюю ситуацию в российско-грузинских отношениях.

Разрыв дипломатических отношений Грузии с Россией был ошибкой, так как их отсутствие осложняет переговоры, заявила бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе.

"Разрыв дипотношений был ошибкой… Их отсутствие осложняет переговорный процесс и улучшение отношений. Препятствием также является признание Южной Осетии и Абхазии со стороны РФ в 2008 году. Тем не менее, я считаю, что выход из ситуации существует. Он идет через переговорный процесс – в первую очередь с абхазами и осетинами, а также с Россией", – заявила Бурджанадзе в интервью "Известиям" . По мнению политика, Грузии "жизненно необходимо" восстанавливать диалог с Россией на самом высоком уровне.

Сейчас между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 19 июля, что Россия заинтересована в полномасштабном восстановлении добрососедских отношений с Грузией.

Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik прокомментировал нынешнюю ситуацию в российско-грузинских отношениях.

"Грузинские власти в последние годы ведут весьма правильную политику. Они сохраняют прозападную ориентацию, но при этом они – вменяемые люди, которые понимают, что без Российской Федерации им никуда, что нужно нормально сотрудничать и вести добрососедскую политику, несмотря на все предыдущие спорные вопросы. Мы решили очень много важных проблем, но никак не можем решить целый ряд вопросов, связанных со статусом Южной Осетии и Абхазии, а также с восстановлением дипломатических отношений. Все понимают, что восстанавливать дипотношения надо. Но Грузия попала в ловушку собственной принципиальности. Они поставили условие: мы не будем иметь дипотношения с теми странами, которые признают независимость Южной Осетии и Абхазии. И из-за того, что Грузия не может уйти от этой формулы, мы не можем восстановить дипотношения", – сказал Геворг Мирзаян.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии.

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