Возможно ли сейчас сближение позиций РФ и США по Украине? Мнение политолога

Политика США по Украине не изменилась после российско-американского саммита, заявил госсекретарь Майк Помпео. Политолог Сергей Козлов в эфире радио Sputnik пояснил позицию главы Госдепа.

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин на встрече в Хельсинки 16 июля "согласились не соглашаться" относительно позиций двух стран по урегулированию конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

В среду на слушаниях в сенате Помпео спросили, были ли достигнуты на саммите какие-то договоренности относительно Украины.

"Нет, согласились не соглашаться. Политика США (по Украине – ред.) не изменилась, и вы можете это видеть", – сказал госсекретарь.

Майк Помпео также заявил, что по итогам встречи Дональда Трампа и Владимира Путина не изменилась и политика США в области санкций против России.

"Я могу сказать вам, что политика в отношении санкций против РФ осталась прежней. Санкции остаются в силе", – ответил Помпео на вопрос сенаторов, обсуждалась ли политика ослабления санкций против России в рамках встречи Трампа и Путина один на один.

Политолог, декан факультета политики и международных отношений новосибирского филиала РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Козлов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления госсекретаря США.

"Встреча российского и американского президентов была важна для обеих сторон, прежде всего, как некий символ того, что стороны способны договариваться и идти навстречу друг другу. Однако груз взаимных проблем и институциональные ограничения, которые существуют, очевидно, будут чрезвычайно затруднять это движение. Американский истеблишмент настроен категорически против любого сближения с Россией, Россия очень устраивает глобалистскую часть американских властей в качестве назначенного надолго врага. Поэтому каких-то конкретных договоренностей по "размораживанию" ситуации на Украине ожидать в ближайшее время не приходится", – считает Сергей Козлов.

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