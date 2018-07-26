"Хотели столкнуть лбами Россию и Израиль". Военный эксперт о провокации ИГ*

Обстрел территории Израиля в среду велся с позиций боевиков "Исламского государства"*, сообщили в Минобороны РФ. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию на сирийско-израильской границе.

Обстрел территории Израиля в среду велся с позиций боевиков "Исламского государства"*, сообщили в Министерстве обороны России.

"Точным ответным ударом авиации и артиллерии армии обороны Израиля все террористы ИГИЛ* и ракетные установки были оперативно уничтожены", – уточнили в ведомстве.

По данным Минобороны, 25 июля около 21:30 боевики ИГ* попытались спровоцировать удар израильских войск по позициям сирийской правительственной армии и подвергли ракетному обстрелу территорию Израиля из района населенных пунктов Нафа и Шаджара.

Командование российской группировки войск в Сирии поблагодарило руководство армии обороны Израиля за уничтожение боевиков и предотвращение крупной провокации террористов.

В Тель-Авиве ранее сообщали, что 25 июля атаковали ракетную пусковую установку, из которой с территории Сирии была обстреляна территория еврейского государства. Окружающий участок местности был подвергнут ударам артиллерии. При этом военные не уточняли, кто произвел обстрел.

Эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Обстрел Израиля с сирийской территории, несомненно, был провокацией – и не только со стороны ИГ*, но и со стороны тех спецслужб иностранных государств, которые стоят за этой террористической организацией. Им было нужно, чтобы Израиль обвинил в этом ударе Дамаск и нанес удар по сирийской правительственной армии. А целью было "столкнуть лбами" Израиль и Россию, которая помогает сирийскому правительству бороться с террористами. Но вряд ли у наших врагов что-то получится. На самом деле Ближний Восток – это как "большая деревня", где все обо всем знают и ничего скрыть нельзя. Поэтому такие провокации ни к чему не приведут и ничем не помогут ни террористам, ни их покровителям", — сказал Олег Глазунов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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